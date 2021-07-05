Сочи перенял эстафету Ялты. Накануне на город обрушился ураган, а с утра курорт заливают дожди.



Администрация города утром 5 июля уже попросила жителей и гостей подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.



Опасность для людей представляют реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районах города, которые, по неутешительным прогнозам, могут выйти из берегов.



С утра понедельника очевидцы постят видео того, как улицы Сочи, особенно прибрежные, превращаются в реки и каналы.