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В Сочи плывут машины. На море шторм 5 баллов, очевидцы засняли «купающийся» автобус

Видео: Сочи затапливает, машины плывут

Сочи перенял эстафету Ялты. Накануне на город обрушился ураган, а с утра курорт заливают дожди.

Администрация города утром 5 июля уже попросила жителей и гостей подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

Опасность для людей представляют реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районах города, которые, по неутешительным прогнозам, могут выйти из берегов.

С утра понедельника очевидцы постят видео того, как улицы Сочи, особенно прибрежные, превращаются в реки и каналы.

Где-то автомобили могут еще передвигаться своим ходом, а где-то их уже несет течением.

В Черное море снесло несколько катамаранов. На одном из роликов видно, как водой уносит пустой автобус.

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Комментарии (1)

Gorki
Сейчас +19 градусов в Сочи. Лафа.
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