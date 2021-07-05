Сочи перенял эстафету Ялты. Накануне на город обрушился ураган, а с утра курорт заливают дожди.
Администрация города утром 5 июля уже попросила жителей и гостей подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.
Опасность для людей представляют реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районах города, которые, по неутешительным прогнозам, могут выйти из берегов.
С утра понедельника очевидцы постят видео того, как улицы Сочи, особенно прибрежные, превращаются в реки и каналы.
Реки в Сочи вышли из берегов и затопили весь город pic.twitter.com/8muSB1ODoO— Alexander Redking (@AlexanderRedki3) July 5, 2021
Где-то автомобили могут еще передвигаться своим ходом, а где-то их уже несет течением.
В Черное море снесло несколько катамаранов. На одном из роликов видно, как водой уносит пустой автобус.
Сочи уходит под воду. Затопило дома, уносит машины, звучит предупреждение об эвакуации. В городе ввели режим ЧС pic.twitter.com/vVjBMcuNu7— NEWS.ru | Новости (@nws_ru) July 5, 2021