В Сочи готовятся к эвакуации на случай наводнений

Власти Сочи предупредили, что реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районах города могут выйти из берегов. В этом случае потребуется эвакуация населения. Людей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на этот случай.



Как сообщила 5 июля администрация Сочи, городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. «Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста», — уточняется в сообщении.

