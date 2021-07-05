В Сочи готовятся к эвакуации на случай наводнений

Власти Сочи предупредили, что реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районах города могут выйти из берегов. В этом случае потребуется эвакуация населения. Людей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на этот случай.
Как сообщила 5 июля администрация Сочи, городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. «Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста», — уточняется в сообщении.
Накануне, 4 июля, в Сочи прошёл ураган, в результате которого погиб один человек, ещё двое пострадали. Ветром повалило десятки деревьев, были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. В понедельник, 5 июля, метеорологи также прогнозируют сильный ветер, осадки и подъём уровня рек.
Ранее «Фонтанка» писала, что разгул стихии также вновь произошёл в Крыму. В результате непогоды там погиб человек.