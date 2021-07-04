Из-за непогоды в Крыму погиб человек

В результате разгула непогоды в Крыму погиб один человек, сообщили ТАСС 4 июля в республиканском управлении МЧС.



«Один человек погиб, это официальная, подтвержденная информация», — цитирует агентство представителя ведомства.



Ранее власти Крыма рассказали о госпитализации женщины, которая получила травмы, попав в селевой поток. Ее жизни ничего не угрожает.



На сайте ГУ МЧС размещена информация, что сильные ливни ожидаются в южных, западных, центральных и восточных областях Крыма не только 4, но и 5 июля.

