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Из-за непогоды в Крыму погиб человек

В результате разгула непогоды в Крыму погиб один человек, сообщили ТАСС 4 июля в республиканском управлении МЧС.

«Один человек погиб, это официальная, подтвержденная информация», — цитирует агентство представителя ведомства.

Ранее власти Крыма рассказали о госпитализации женщины, которая получила травмы, попав в селевой поток. Ее жизни ничего не угрожает.

На сайте ГУ МЧС размещена информация, что сильные ливни ожидаются в южных, западных, центральных и восточных областях Крыма не только 4, но и 5 июля.

Ранее «Фонтанка» показывала затопленную стихией Ялту.

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Комментарии (1)

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.... бушевали горные реки, наполняя водохранилища, до сих пор даже после предыдущего дождя .... а теперь и подавно будут все до краёв.
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