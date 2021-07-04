Обильные осадки подтопили Ялту, сотрудники МЧС устраняют засоры в системе ливневой канализации, об этом 4 июля рассказала на своей странице в Facebook мэр города Янина Павленко. А очевидцы запечатлели превратившиеся в реки улицы и подземные переходы.



«Дождь идет с ночи, есть подтопления (снова — Кривошты и Вергасова). Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах — оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов», — написала мэр.