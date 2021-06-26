FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +26
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
6
Печать

Ялту опять смывает, к ней плывет Геленджик. Град с яйцо достучался до ЧС

Невезение отпускников продолжается. 26 июня разочарование тех, кто решил провести каникулы в Крыму, разделили гости Краснодарского края. Там также бушует непогода, накануне шокировавшая даже старожилов: в двух поселках выпал град размером с куриное яйцо и пробил крыши полусотни домов, в результате чего в субботу был введен режим ЧС.

Жители и туристы из Геленджика делятся в соцсетях видео в жанре фильмов-катастроф: стремительные мутные потоки несутся по улицам к морю. Визжащие дети и еле стоящие на ногах пожилые люди вынуждены принимать помощь от прохожих: не каждый способен доплыть самостоятельно до середины улицы. На создание картины стихийного бедствия, по свидетельствам очевидцев, дождю понадобилось всего 20 минут.

ГУ МЧС по Республике Крым выкладывает видео с восстановительными работами на объектах инфраструктуры и докладывает об оказании психологической помощи пострадавшим при подтоплении.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15–20 метров в секунду.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Урус-Баши
Дворец не смоет, он на горке. Остальное потерпит. Может, уже заселили его и кто-то воду спустил? ...
senya
И в Турции вас тоже самое ждет...либо сидеть дома ,либо отложить на месяц...
Wert
Вот поэтому самолет задержали.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний