Невезение отпускников продолжается. 26 июня разочарование тех, кто решил провести каникулы в Крыму, разделили гости Краснодарского края. Там также бушует непогода, накануне шокировавшая даже старожилов: в двух поселках выпал град размером с куриное яйцо и пробил крыши полусотни домов, в результате чего в субботу был введен режим ЧС.
Жители и туристы из Геленджика делятся в соцсетях видео в жанре фильмов-катастроф: стремительные мутные потоки несутся по улицам к морю. Визжащие дети и еле стоящие на ногах пожилые люди вынуждены принимать помощь от прохожих: не каждый способен доплыть самостоятельно до середины улицы. На создание картины стихийного бедствия, по свидетельствам очевидцев, дождю понадобилось всего 20 минут.
ГУ МЧС по Республике Крым выкладывает видео с восстановительными работами на объектах инфраструктуры и докладывает об оказании психологической помощи пострадавшим при подтоплении.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15–20 метров в секунду.