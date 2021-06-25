FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
5
Печать

Сумма ущерба, нанесённого жителям Крыма наводнением, выросла до 201 млн рублей

Около тысячи жителей Крыма получили компенсацию за нанесённый непогодой ущерб

Ущерб, нанесённый населению Крыма наводнением, увеличился до 201 миллиона рублей, выплаты уже получили 941 человек. Об этом со ссылкой на главу правительства республики Юрия Гоцанюка 25 июня сообщает РИА Новости.

Отметим, что ранее сообщалось об ущербе на сумму 171 млн рублей.

«По состоянию на сегодня сумма ущерба согласно актам администраций городов и районов составляет 201 миллион 74 тысячи. Выплаты пострадавшим продолжаются. Выплаты получили 941 гражданин на сумму более 60 миллионов рублей», — заявил Гоцанюк на заседании оперативного штаба по ЧС.

«Фонтанка» также писала, что правительство Крыма оценило стоимость работ по восстановлению разрушенных во время ливня дорог. Здесь сумма стремится к 6 миллиардам рублей.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

260696441
201мл рублей, это я так понимаю жители Крыма должны будут оплатить в бюджет России или только Москвы?
Агроном аэродрома
И это только за ю туфли Аксенова..
killbeachtrash
Кавказ - сила ! Даешь 1 млрд. в день !
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний