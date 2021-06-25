Сумма ущерба, нанесённого жителям Крыма наводнением, выросла до 201 млн рублей

Ущерб, нанесённый населению Крыма наводнением, увеличился до 201 миллиона рублей, выплаты уже получили 941 человек. Об этом со ссылкой на главу правительства республики Юрия Гоцанюка 25 июня сообщает РИА Новости.



Отметим, что ранее сообщалось об ущербе на сумму 171 млн рублей.



«По состоянию на сегодня сумма ущерба согласно актам администраций городов и районов составляет 201 миллион 74 тысячи. Выплаты пострадавшим продолжаются. Выплаты получили 941 гражданин на сумму более 60 миллионов рублей», — заявил Гоцанюк на заседании оперативного штаба по ЧС.

