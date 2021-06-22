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Чтобы восстановить крымские дороги после потопа, нужно больше пяти миллиардов рублей

Правительство республики Крым оценило стоимость работ по восстановлению разрушенных во время ливня дорог. Сумма стремится к шести миллиардам.

Примерную оценку дал вице-премьер региона Евгений Кабанов 22 июня, его слова приводит ТАСС. Чтобы привести в порядок дороги, нужно минимум 5,5 миллиардов рублей. Еще 156 миллионов придется потратить на восстановление дворов. 25 дворов (на 76 млн) разрушено в Ялте, 17 (на 80 млн) в Керчи.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью после потопа обратились 54 ялтинца.

Циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. В общей сложности подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.

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Комментарии (19)

муматор
и я знаю откуда их возьмут! Так же можно предположить, куда уйдёт большая часть этой суммы.
260569221
Рассияне- плотить нологи!!!!! Срочно
пазузу
х2=10. еще овраги
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