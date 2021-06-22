Чтобы восстановить крымские дороги после потопа, нужно больше пяти миллиардов рублей

Правительство республики Крым оценило стоимость работ по восстановлению разрушенных во время ливня дорог. Сумма стремится к шести миллиардам.

Примерную оценку дал вице-премьер региона Евгений Кабанов 22 июня, его слова приводит ТАСС. Чтобы привести в порядок дороги, нужно минимум 5,5 миллиардов рублей. Еще 156 миллионов придется потратить на восстановление дворов. 25 дворов (на 76 млн) разрушено в Ялте, 17 (на 80 млн) в Керчи.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью после потопа обратились 54 ялтинца.