Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 54

Количество пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 54 человек, шесть из них находятся в больнице. Об этом 22 июня сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«За медицинской помощью обратилось 54 человека пострадавших. Шесть остается госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь. Серьезных повреждений для здоровья у людей нет», — цитирует слова Павленко, сказанные ей на заседании оперативного штаба по чрезвычайным происшествиям, РИА Новости.



До этого было известно о 49 пострадавших от разгула стихии, одном погибшем и одной пропавшей без вести.