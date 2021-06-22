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Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 54

Количество пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 54 человек, шесть из них находятся в больнице. Об этом 22 июня сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«За медицинской помощью обратилось 54 человека пострадавших. Шесть остается госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь. Серьезных повреждений для здоровья у людей нет», — цитирует слова Павленко, сказанные ей на заседании оперативного штаба по чрезвычайным происшествиям, РИА Новости.

До этого было известно о 49 пострадавших от разгула стихии, одном погибшем и одной пропавшей без вести.

Циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. В общей сложности подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.

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