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Спасатели на вертолёте ищут унесённую в Чёрное море петербурженку. Её дочь будут перевозить в Сочи

Петербурженку, пропавшую в Черном море с тремя детьми, ищут с вертолетом

Стали известны подробности трагедии, которая произошла в Абхазии с семьёй из Петербурга утром 6 июля. Пропавшую в море женщину ищут как с воды, так и с воздуха.

Как сообщили «Фонтанке» в подразделении МЧС Абхазии по городу Гагра, мать с дочерью и двумя сыновьями остановилась в доме отдыха «Кудры». Именно персонал гостиницы, заметив, что постоялице требуется помощь, вызвал спасателей.

К их приезду из реки Бзыбь очевидцы успели вытащить одного ребёнка. Ещё двоих спасатели поймали уже в море, куда их отнесло течением вместе с матерью. Сильнее всего пострадал трёхлетний мальчик — младший из детей. Его вернули на берег живым, госпитализировали, но в больнице ребёнок скончался. В медучреждении остаётся семилетняя девочка с переохлаждением, которую готовятся перевозить в больницу в Сочи. Мальчик пяти лет сейчас находится в пансионате.

«С отцом уже связались, в ближайшее время он прилетит в Абхазию», — уточнили в ведомстве.

Жительнице Петербурга 36 лет. На своей странице во «ВКонтакте» она указывает, что работает в компании, которая занимается строительством и ремонтом дорог. В МЧС сообщили, что утром 6 июля женщина пошла купаться в шторм, несмотря на категорический запрет: персонал дома отдыха предупредил об опасных волнах высотой в два метра.

В самом пансионате «Фонтанке» подтвердили, что неоднократно объясняли постояльцам, что во время шторма купаться нельзя нигде. Однако если за отважными на берегу моря ещё можно проследить и отогнать от воды, поскольку дом отдыха находится на побережье, то за теми, кто рискнул искупаться в реке, — нет.

Мать с детьми, приехавшая накануне, планировала задержаться на десять дней. По словам сотрудника пансионата, они ушли к устью реки в трёх километрах от дома отдыха, проследить за ними никто не мог.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Елизавета Митрофанова
Ковида нет, шторма нет, запреты для баранов, а мы - умные и смелые, нас не проведешь. Бедные дети и родные таких умственно отсталых храбрецов
266081655
"...женщина пошла купаться в шторм, несмотря на категорический запрет". Вот вам и объяснение, почему в России бушует ковид и мало кто вакцинируется.....
nuga
Даня Милохин. Ещё троих детей потащила. И почему работники пансионата должны следить за своими гостями,это не психиатрическая клиника,а они не врачи и не санитары.Все обьяснение поведения взрослой тётки даже журналист не смог корректно изложить,настолько тяжелый случай. Ей будет предьявлено обвинение о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей,повлекших смерть?
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