Спасатели на вертолёте ищут унесённую в Чёрное море петербурженку. Её дочь будут перевозить в Сочи

К их приезду из реки Бзыбь очевидцы успели вытащить одного ребёнка. Ещё двоих спасатели поймали уже в море, куда их отнесло течением вместе с матерью. Сильнее всего пострадал трёхлетний мальчик — младший из детей. Его вернули на берег живым, госпитализировали, но в больнице ребёнок скончался. В медучреждении остаётся семилетняя девочка с переохлаждением, которую готовятся перевозить в больницу в Сочи. Мальчик пяти лет сейчас находится в пансионате.

Как сообщили «Фонтанке» в подразделении МЧС Абхазии по городу Гагра, мать с дочерью и двумя сыновьями остановилась в доме отдыха «Кудры». Именно персонал гостиницы, заметив, что постоялице требуется помощь, вызвал спасателей.

«С отцом уже связались, в ближайшее время он прилетит в Абхазию», — уточнили в ведомстве.



Жительнице Петербурга 36 лет. На своей странице во «ВКонтакте» она указывает, что работает в компании, которая занимается строительством и ремонтом дорог. В МЧС сообщили, что утром 6 июля женщина пошла купаться в шторм, несмотря на категорический запрет: персонал дома отдыха предупредил об опасных волнах высотой в два метра.



В самом пансионате «Фонтанке» подтвердили, что неоднократно объясняли постояльцам, что во время шторма купаться нельзя нигде. Однако если за отважными на берегу моря ещё можно проследить и отогнать от воды, поскольку дом отдыха находится на побережье, то за теми, кто рискнул искупаться в реке, — нет.

Мать с детьми, приехавшая накануне, планировала задержаться на десять дней. По словам сотрудника пансионата, они ушли к устью реки в трёх километрах от дома отдыха, проследить за ними никто не мог.