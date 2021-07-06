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Петербурженку с тремя детьми унесло в Чёрное море в Гаграх

Спасатели ищут жительницу Петербурга, которую вместе с тремя детьми унесло в море во время шторма в Гаграх. Один ребёнок скончался.

Как сообщает МЧС Абхазии, информация об унесённой в море семье поступила незадолго до одиннадцати часов утра 6 июля. 35-летняя жительница Петербурга с детьми находилась в одном из домов отдыха Гагрского района, во вторник утром они ушли купаться на реку Бзыбь и не справились с течением.

По информации МЧС, детям 3, 5 и 7 лет. «Персонал гостиницы категорически запретил женщине купаться в штормящем море с высотой волн в 2 метра», — уточнили в ведомстве.

Сильный шторм в акватории Гагр накануне стал причиной гибели 20-летнего туриста из Пятигорска. Ещё двоих отдыхающих, 25 и 39 лет, которые отважились войти в неспокойное море, удалось спасти.

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Комментарии (9)

hal9000
В шторм можно покупаться и здесь...зачем куда то ради этого ехать..?!..здесь прекрасные шторма бывают волны закачаешься..правда плыть среди этих волн то ещё занятие...
zoyd1
Категорически запретили? Более чем уверен что даже не предупредили. Южане они такие
Coulthard
Июля, наверное, не июня, редакцЫя?
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