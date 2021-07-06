Петербурженку с тремя детьми унесло в Чёрное море в Гаграх

Как сообщает МЧС Абхазии, информация об унесённой в море семье поступила незадолго до одиннадцати часов утра 6 июля. 35-летняя жительница Петербурга с детьми находилась в одном из домов отдыха Гагрского района, во вторник утром они ушли купаться на реку Бзыбь и не справились с течением.



По информации МЧС, детям 3, 5 и 7 лет. «Персонал гостиницы категорически запретил женщине купаться в штормящем море с высотой волн в 2 метра», — уточнили в ведомстве.

Сильный шторм в акватории Гагр накануне стал причиной гибели 20-летнего туриста из Пятигорска. Ещё двоих отдыхающих, 25 и 39 лет, которые отважились войти в неспокойное море, удалось спасти.