Со 103 россиян на Кубе сняли изоляцию, еще почти столько же ждут результаты тестов

Чуть больше сотни российских туристов на Кубе из тех, кто ранее был изолирован в гостиницах, продолжили отдых после осмотра врачами и проведения тестирования на коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе Ростуризма.
Как передает РИА Новости, по данным на утро 5 июля, после врачебного осмотра и ПЦР-тестов изоляцию сняли со 103 туристов из России. Еще 89 человек ожидают результаты повторного тестирования и, если они будут отрицательными, тоже продолжат отдых. Ростуризм постоянно находится на связи с туроператорами и страховыми компаниями и оперативно решает возникающие вопросы, отметили в ведомстве.
«Надеемся, что в самое ближайшее время наши туристы смогут продолжить свой отдых», — добавили в пресс-службе.
Ранее генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе сообщила, что в кубинских гостиницах изолированы более 150 туристов из России, у которых по прилете диагностировали COVID-19. Все они прилетели на Кубу с 30 июня по 2 июля. При этом сами изолированные в соцсетях заявляют, что многие из них привиты, имеют справки о наличии антител и результаты свежих ПЦР-тестов.