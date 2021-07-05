Со 103 россиян на Кубе сняли изоляцию, еще почти столько же ждут результаты тестов

Чуть больше сотни российских туристов на Кубе из тех, кто ранее был изолирован в гостиницах, продолжили отдых после осмотра врачами и проведения тестирования на коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе Ростуризма.



Как передает РИА Новости, по данным на утро 5 июля, после врачебного осмотра и ПЦР-тестов изоляцию сняли со 103 туристов из России. Еще 89 человек ожидают результаты повторного тестирования и, если они будут отрицательными, тоже продолжат отдых. Ростуризм постоянно находится на связи с туроператорами и страховыми компаниями и оперативно решает возникающие вопросы, отметили в ведомстве.