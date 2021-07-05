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На Кубе изолировали более 150 россиян с коронавирусом

Среди российских туристов на Кубе зафиксированы массовые случаи заражения COVID-19

В начале июля на Кубе произошли массовые случаи изоляции российских туристов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В настоящий момент новых ПЦР-тестов в своих гостиничных номерах ожидают более 150 человек, которым по прилёте диагностировали коронавирус.

Как сообщает 5 июля РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ на Кубе Нану Мгеладзе, речь идёт о туристах с трёх рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. «На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человека с положительным результатом на COVID, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это — достаточно много», — уточнила представитель российской дипмиссии.

По словам Мгеладзе, ещё около 130 человек были изолированы в своих номерах в последующие дни. Из тех, кто прилетел до 29 июня, в гостинице-обсерваторе с подтвержденным COVID-19 сейчас уже находятся 14 россиян, один мужчина госпитализирован в Гавану с осложнениями.

При этом сами туристы в соцсетях заявляют, что никто из них не болеет, — многие привиты и имеют на руках справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета, на самочувствие никто не жалуется.

«Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжёлая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, — кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях», — сказала Мгеладзе.

По словам консула, кубинские власти намеревались отправить в специальную гостиницу-обсерватор более 150 человек с положительным тестом с последних рейсов, но дипломатам удалось убедить их оставить россиян в своих гостиницах. Тем не менее до разъяснения ситуации они должны оставаться в своих номерах. «На настоящий момент они приступили к сдаче повторного и третьего анализа на COVID в зависимости от даты прилета», — пояснила представитель генконсульства.

В последние две недели на Кубе резко выросли показатели заболеваемости — число ежедневно выявляемых случаев возросло с 1,5 тысячи до 3,4 тысячи ежедневно, причем в Гаване этот показатель стабилен, а в провинции, где расположен излюбленный россиянами курорт Варадеро, цифры обновляют максимумы. В связи с ростом коронавирусной статистики власти Кубы ограничили перемещение между провинциями.

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Комментарии (13)

daisychain
А это теперь бизнес такой. Продать путевку в 4-5звездочный отель с олинклюзивом на первой линии, по приезде найти вирус и отправить в "обсиратор", сделанный из 1-2-звездочного хостела с кормежкой в виде пары мисок баланды в день.
Отличная бизнес-идея. А кому не нравится - тот может в Крым, в "Атмосферу Джамете".
262126571
руссо туристо - теперь главный источник заразы по всему миру. Скоро шарахаться от одного вида красного паспорта будут иностранцы.
fonbaronn
Так заграницу хочется,аж до смерти. Надо же быть такими дураками,чтобы поехать заграницу отдыхать и там заболеть. Весь мир трясёт от заразы а этим мало того сами заболеют так ещё могут и привезти эту гадость. Главное свою попу вывести отдохнуть,а на остальных плевать.
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