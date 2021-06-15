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Самокатчики против белых Audi в Петербурге: таран попал на камеру, а отрыватель зеркала оказался слишком быстр

Двум автомобилям досталось от электросамокатчиков в Петербурге

Сразу две белые Audi пострадали от электросамокатчиков в Петербурге. Один автомобиль оставили без зеркала, а другой принял на себя невнимательного ездока. Таран запечатлела камера наблюдения.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15243900" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Запись опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 15 июня. Судя по всему, сам инцидент произошел накануне, 14 июня, в 4:53. Мужчина на электросамокате ехал по широкому пустому тротуару и свалился с его края прямо на припаркованный рядом автомобиль. Затем он вытащил упавший между машиной и поребриком самокат, немного походил вокруг, прихрамывая, и поехал дальше по неуверенной зигзагообразной траектории, а через несколько десятков метров «споткнулся» еще раз.

Еще одно ЧП случилось в 8:15 в Свечном переулке между улицей Марата и Коломенской улицей. «Электросамокатчик в белой толстовке оторвал правое зеркало у белой «Ауди» и умчался так быстро, что камера не успела сфотографировать. Повернул налево на Коломенскую», — рассказала очевидица в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15243900" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В этом сезоне в Петербурге в десятки раз выросло число наездов самокатчиков на пешеходов, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. 2 июня в Петербурге самокатчики сбили троих детей, и на следующий день в кикшеринговых компаниях провели обыски.

Сервисы аренды самокатов 9 июня убрали весь свой транспорт с улиц Петербурга до подписания соглашения со Смольным о правилах их работы. Уже к вечеру документ был подписан. Он утвердил максимальную скорость движения на территории города — 20 км/ч, ряд территорий в центре попали в «красную» зону, где нельзя ездить и парковаться, а на улицах с наибольшей туристической нагрузкой скорость ограничили до 10 км/ч. С 13 июля это правило смягчили до 15 км/ч.

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Комментарии (6)

266090415
Ваши видео с сайта ВКонтакте недоступны для просмотра...
Не надо фигней страдать, если выкладываете видео, сделайте его доступным для просмотра.
260569221
Ф, вы специально ищите статьи про самокаты??? Успокойтесь уже… подорожник дать???
dedmoroz_5e4d8827384c2
за езду по тротуарам на самокате или на любой другой колёсной приблуде в пьяном виде никто прав не лишит

а у нас в РФ на тротуаре можно всё!
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