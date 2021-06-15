Запись опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 15 июня. Судя по всему, сам инцидент произошел накануне, 14 июня, в 4:53. Мужчина на электросамокате ехал по широкому пустому тротуару и свалился с его края прямо на припаркованный рядом автомобиль. Затем он вытащил упавший между машиной и поребриком самокат, немного походил вокруг, прихрамывая, и поехал дальше по неуверенной зигзагообразной траектории, а через несколько десятков метров «споткнулся» еще раз.