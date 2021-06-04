Фото: скриншот с сайта YouTube Поделиться Поделиться







В гиде «Фонтанки» по первым выходным этого лета — два десятка вариантов того, как провести время в одиночестве, с семьёй или с друзьями так, чтобы уикенд точно запомнился. А те, кто расстроился из-за внезапной отмены концертов в городе — смогут найти альтернативу.

Актуальное

Кабаков и классика видеоарта — в Доме радио

С 4 июня по 20 июня, 12+

Первая экспозиция в Доме радио получила название «Летняя выставка». Сходить на неё стоит как как минимум ради произведений Ильи Кабакова, а также классика видеоарта Билла Виолы и его знаменитой серии «Мученики». В 2014 году эту инсталляцию, на каждой из четырех частей которой изображен человек во власти стихии, экспонировали в Соборе Святого Павла в Лондоне. С 12.00 до 18.00 на Итальянской проходят экскурсии, а ежедневно в разное время на площадке — тематические дискуссии и классы. Так, 4 июня в 19.00 галеристы и коллекционеры обсуждают будущее международных арт-ярмарок после пандемии. На следующий день в полдень пришедшим объяснят, как создаются предметы в дополненной реальности. Нужна регистрация.



Мученик воды. 2014 © Bill Viola Studio Поделиться Поделиться







Гала возрождают на сцене Михайловского

6 июня, 18.00, 12+

В Михайловском собираются звёзды оперы и балета. Гала-концерт при участии Дианы Вишневой, Олеси Новиковой, Дениса Матвиенко, Ивана Васильева, Олеси Петровой и многих других показывают по просьбам зрителей. На вечере сыграет оркестр Михайловского театра под управлением Павла Сорокина — бывшего руководителя Государственного симфонического оркестра радио и телевидения, экс-главного дирижёра Симфонического оркестра России. Сегодня мастер известен как приглашенный дирижёр Королевской оперы «Ковент-Гарден» в Великобритании.



Автор: Михайловский театр / vk.com

Праздник сирени захватит пригород

5 и 6 июня, 0+

Прогулки на воздухе, пленэры на аллеях, концерты — всё это устраивают для горожан на «Сиреневом променаде» в Павловске. Сейчас в парке вовсю цветёт сирень, ей и посвящён фестиваль. В субботу в 12.30 пришедшие посадят молодые кусты, и это главное событие дня. Дальше — можно не торопиться: в Розовом павильоне и на площадке «Вольер» не единожды пройдут концерты фортепианной и популярной музыки. Весь праздник — для расслабления.



Фото: с сайта pavlovskmuseum.ru Поделиться Поделиться







Современное в музеях

«Ау!» визуализировали стрит-артисты

С 5 июня до 3 октября, 18+

Музей стрит-арта» врывается в медийное пространство после долгого ковидного молчания. Приглашённые художники из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Москвы, Петербурга, Минска расписали стены и даже трубу завода, рассуждая на тему «Ау!». Такое название для нового проекта на площадке выбрали потому, что именно так кричит человек, потерявшись в тёмном лесу, а можно сказать — взрослом мире. Если же перевести буквы на латиницу и представить, что «АУ!» — сокращение, то мы получаем «alternative universe» — «альтернативную реальность», в которой (как и в творчестве) совсем неясно, чего ожидать.



Фото: предоставлено Музеем стрит-арта Поделиться Поделиться







Писание нанесли на полотна у Финского залива

До 21 июня, 6+

Оказавшимся у «Севкабель Порта» не стоит пренебрегать выставкой Александра Купаляна «Адамовым детям». На полотнах мастер, который создал мурал в московском Музеоне, решил обратиться к образам Писания и призвать зрителей быть бережнее к миру вокруг. За счёт наклонённых в разные стороны и под различными углами стендов результат получился футуристичным.



«Набережную рабов» обновили и выставили

До 27 июля, 16+

В Marina Gisich Gallery только на первые месяцы лета выставлена работа одного из самых признанных современных художников, Александра Шишкина-Хокусая. В 2019 году инсталляцию Riva degli Schiavi («Набережная рабов») представляли на Венецианской биеннале в российском павильоне рядом с Александром Сокуровым, а широкой публике её показывают впервые. К тому же — в дополненном виде. На «Набережной» автор экспериментирует с атрибутикой власти и подчинения — цепями, верёвками, креплениями — и старается донести мысль о том, что искусство — живой механизм. По мысли художника, творческая работа «способна страдать и меняться от взглядов и прикосновений». Вход свободный.



Фото: с сайта gisich.com Поделиться Поделиться







Картины «вышли за рамки» в «Эрарте»

До 26 сентября, 12+

Скульптурные изображения детей и животных японский художник Синтаро Охата располагает на фоне классического живописного фона. Как говорят кураторы, привёзшие 24 работы мастера в «Эрарту», тем самым автор «вовлекает зрителя в визуальную игру, построенную на синтезе искусств». Позволить героям стать объёмными и «выступить» за пределы полотен мастер решил, однажды вдохновившись задниками из сферы кино и театра. Героями его зарисовок и неподвижных спектаклей часто становятся дети.



В театре

Instagram-спектакль материализовался на сцене

4–6 июня, 12+

Мюзикл «Дорогой мистер Смит» в постановке трехкратного лауреата «Золотой маски» режиссера Алексея Франдетти, на этих выходных показывают в «Приюте комедианта». Во время локдауна 2020 года книгу Джина Вебстера «Длинноногий дядюшка», ставшую первоисточником, он трансформировал в экспериментальный спектакль для Instagram. Теперь же создал второй вариант, адаптировав происходящее под реалии настоящей сцены, но сохранив видеографику. Главные роли в истории о меценате, который спонсирует обучение сироты, а взамен просит её лишь писать письма и рассказывать о своей жизни, исполняют лауреаты «Золотой маски» Юлия Дякина и Иван Ожогин.



Фото: пресс-служба театра «Приют комедианта» Поделиться Поделиться







В Мариинском театре уступают молодым

5 июня, 17.00, 6+

В субботу в концертном зале Мариинского театра выступают участники II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. Многим музыкантам ещё не исполнилось 18 лет. В минувшем мае на одноимённых состязаниях в Москве все они выступали как сольно так и с оркестром. Столь многоплановый формат идеолог проекта Денис Мацуев выбрал, чтобы каждый участник имел шанс проявить себя в разных ситуациях и со всех сторон. Теперь в Петербург молодые музыканты привезли концерты Вебера, Листа, Чайковского.



Для всей семьи

Литературный квест

4 июня, 19.00, 16+

Масштабный квест на знание классической литературы и бестселлеров на этих выходных устраивают в Молодёжной библиотеке на Гражданке. Во время «Литературного диктанта» участникам придётся вспоминать крылатые фразы и шутки героев.

Фанатам расскажут о новинках аниме

6 июня, 16.00, 12+

Тем, кто интересуется темой аниме и манги, может понравиться воскресная лекция в Охта Lib. Пришедшие узнают о том, что прямо сейчас слушают и читают сами японцы и какие произведения пока ещё неизвестны за пределами страны, но имеют все шансы превратиться в хиты. Поговорить есть о чём, ведь азиатская анимация и графика то и дело вырывается вперёд, несмотря на скепсис экспертов старшего поколения. Совсем недавно, в апреле 2021 года, детективное аниме про поезд-пулю удивило многих, став абсолютным лидером проката. Чтобы пройти на встречу и послушать об аниме, нужна регистрация.



Фото: фрагмент обложки манги «Наруто» Поделиться Поделиться







«Пиксели» проведут сквозь миры

5 июня, 15.00, 6 июня, 12.00, 15.00, 0+



Сюжеты о приключениях в мире игр, среди развалин старинного замка, в пещере, где обитает чудовищный спрут, и даже в разломе, на дне которого кипит лава, объединили в новом ледовом шоу в ТЮЗе им. А. А. Брянцева. В постановке «Пиксели» акробатическое мастерство сочетается с танцевальными элементами и фигурным катанием. Шоу интерактивное и с «эффектом погружения»: на площадке запустят 3D-видео проекции, 5D-декорации и объёмный звук, а актёры будут вовлекать детей в действо.

Как добывали жемчуг, покажут историки

С 5 июня по 22 августа, 6+

В Этнографическом музее экспонируют уникальное: на выставке «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» можно посмотреть на древние ковры, охотничий инвентарь, сёдла и уздечки для езды на верблюдах и лошадях, а главное — на оборудование для добычи жемчуга, которым пользовались на берегах Персидского залива.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Паруса расправят над Финским заливом

5 и 6 июня, 6+

В этот уикенд на форте «Константин» развернётся парусно-музыкально-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта». Вокруг форта «Император Александр Первый», который расположен прямо напротив большего «брата», перед зрителями пройдут трофейная немецкая яхта «Капитан Петров» из красного дерева, яхта «Наяда» с Олимпийских Игр 1934 года, кругосветный куттер «Лукулл», и бриг «Триумф». Последний появлялся в десятках советских фильмах, в числе прочего — в «Гардемаринах». Паруса поднимут шхуны «Надежда» и «Красотка», а также «Леди Л» — точная копия быстроходного корабля XVIII века.

Таксы — масляные и фарфоровые — соберутся в гостях у писателя

5 июня, 6+

В музее-квартире А.А. Блока в этом сезоне задумались над тем, что таксы — любимые собаки многих писателей, в том числе и самого автора «Двенадцати», и решили показать произведения искусства посвящённые этой породе на большой выставке. На экспозиции «Такса — друг человека» показывают открытки разных пор из собрания музея истории Петербурга, книгу «Каштанка» 1905 года выпуска, статуэтки, детские рисунки.



На экране

Круэлла раскроет себя в стиле «Джокера»

С 3 июня, 12+

Главная новинка проката — «Круэлла» от Disney. Историю главной злодейки из «101 далматинца» зрителю показывают её глазами: с самого детства и до взросления. Как счёл кинообозреватель «Фонтанки», картина почти подарила легендарной студии новую жизнь и показала «джокерские» мотивы. Основных героинь в ленте исполнили две Эммы: Стоун и Томпсон.

«Мейнстрим» — про внезапную славу

С 3 июня, 18+

Режиссёр Джиа Коппола — внучка автора «Апокалипсиса сегодня» — выпустила новую работу «Мейнстрим» про видеоблогинг и внезапно обрушившуюся славу. Любительский ролик главной героини её нового фильма однажды взрывает YouTube и девушка понимает, что может стать знаменитой. Исполнители основных ролей — дочь актёров Умы Турман и Итана Хоука Майя Хоук, а также Нат Вулф («Виноваты звёзды», «Стажёр»).



Автор: weareaonefilms / YouTube

Германика показывает личное

С 3 июня, 16+

Документальный фильм режиссёра «Мысленного волка» Валерии Гай Германики «Папа» представили на фестивале «Артдокфест» еще в 2020 году, а теперь выпускают в прокат. На любительскую камеру автор детально засняла, как её отчим, 91-летний Александр Браун, тяжело переживает смерть жены, отправляется в семейную поездку с самой Валерией, её мужем и двумя детьми. Во многом, эта картина — возвращение Германики к истокам, ведь начинала она именно со сьёмок близкого круга.

Питер из прошлого возрождают на спецпоказе

4 июня, 19.20, 12+

В «Родине» лишь один день запускают «Питер.FM» Оксаны Бычковой — уже почти что классический фильм о городе и людях в нём. Герои тут — Маша и Костя, диджей и перспективный архитектор, которые однажды сталкиваются в толпе, затем мучительно ищут друг друга.



Автор: CinFanPromo / YouTube

Редкие фильмы на большом экране

C 4 по 6 июня, 18+

По регистрации возможно посмотреть любой из фильмов фестиваля кино стран Ближнего Востока Qatar Film Days. В расписании кроме показов — дискуссии на тему творческих экспериментов при цензуре, короткого метра, как способа начать кинокарьеру, а также встречи с режиссёрами и критиками.

День шведского кино

6 июня

На «Лендоке» — День Шведской культуры. Первым, в 12.30 показывают «Персону» (16+) Ингмара Бергмана, в 14.30 — «Квадрат» (18+) Рубена Эстлунда, а в 17.30 классику немого кино «Девушка во фраке» Карин Сванстрёма, где главная героиня устраивает переполох, отправившись на выпускной в мужском костюме.



Фото: с сайта lendocstudio.com Поделиться Поделиться







Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

