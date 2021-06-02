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«Севкабель Порту» добавили храма искусств: состоялся вернисаж выставки Саши Купаляна

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
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2 июня для широкой публики открылась выставка художника Саши Купаляна «Адамовым детям», а накануне прошел ее вернисаж.

Приглашенные гости увидели преображенное пространство на третьем этаже здания XIX века — бывшего заводоуправления, котельной и климатической лаборатории. Концептуальный проект создал вокруг себя особую атмосферу — стенды, наклоненные в различных плоскостях, вкупе с монументальными картинами придали пространству футуристичности. К основной теме, связанной с библейскими сюжетами, зрителей возвращала роза — круглое окно с витражом, какие бывают в готических храмах.

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Ранее Саша Купалян говорил, что его беспокоит безответственность, с которой человек относится к Земле, природе и друг к другу, и это — тема его работ.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

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