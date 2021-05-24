В Этнографическом музее покажут сокровища Катара: ковры, оружие, жемчуг

Выставка с поэтичным названием «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» пройдёт в Этнографическом музее с 5 июня по 22 августа 2021 и покажет сокровища исламского мира.

Катар со всех сторон омывается Персидским заливом, поэтому исторически там развита добыча жемчуга (и углеводородов). Но не стоит думать, что катарские музеи — сплошная волшебная пещера из сказки про Аладдина, «сокровищами» катарцы подчас называют вовсе не броские вещи. К выставке в Россию впервые привезли порядка двухсот экспонатов, иллюстрирующих образ жизни жителей Катара. Предметы разделят по темам: будет оборудование для добычи жемчуга, охотничий инвентарь, оружие, ковры, экипировка для езды на лошади и верблюде, манускрипты, украшения, посуда для кофейной церемонии.

Выставка обещает с одной стороны зрелищность, с другой — вы сможете увидеть реальную фактуру арабского Ближнего Востока, а не условно-мультяшную, какой она нам кажется из-за ориенталистских сказок.



И если промысел по добыче жемчуга и его артефакты для нас экзотичны, то катарские ковры петербургский зритель может сравнить с коврами из регионов России и республик бывшего СССР, которые показывают в том же Этнографическом.



6+



Анастасия Семенович

