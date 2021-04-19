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Итоги проката: россияне чаще смотрят в кинотеатрах Козловского, а мир — детективное аниме про поезд-пулю

Аниме про похищение людей на церемонии пуска поезда возглавило прокат

«Чернобыль» Данилы Козловского обогнал экранизацию культовой игры «Мортал Комбат» в отечественном прокате в минувший уик-энд.

По данным Единой автоматизированной системы сведений о прокатах фильмов, с 15 по 18 апреля лента об экологической катастрофе собрала 159,4 миллиона рублей, в то время как фантастический боевик, снятый режиссёром-дебютантом Саймоном Маккуойдом, заработал порядка 146,1 миллиона рублей.

При этом, как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», на международных рынках ситуация складывается иначе: лидером проката на выходных стало аниме «Детектив Конан: Алая пуля», вышедшее на большие экраны в Китае и Японии. Всего за несколько дней в двух странах мультфильму удалось собрать около 38 миллионов долларов и обогнать всех соперников. Картина рассказывает о таинственной пропаже спонсоров Всемирных спортивных игр после торжественной церемонии запуска первого скоростного вакуумного поезда в преддверии соревнований в Токио. В российских кинотеатрах картина не идет.

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Комментарии (1)

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Иначе, в смысле, там тоже идет в прокате Козловский? Фонтанка, ваши редакторы никуда не годятся, заставляйте их, хотя бы перечитывать то, что они пишут.
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