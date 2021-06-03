Из инстаграма в театр: Алексей Франдетти впервые в России поставил бродвейский мюзикл Daddy-Long-Legs

Мюзикл «Дорогой мистер Смит» основан на книге «Длинноногий дядюшка» Джин Вэбстер, вышедшей в 1912 году. Это история о том, как желающий остаться неизвестным меценат финансирует обучение девушки из сиротского приюта и просит ее лишь писать ему письма и рассказывать о ее жизни. Однако героине очень интересно узнать, кто же этот таинственный человек? У книги было много экранизаций, в одной снималась Мэри Пикфорд, в другой — Фред Астор. В 2015 году на основе этого сюжета композитор Пол Гордон написал камерный мюзикл Daddy-Long-Legs для Бродвея. Автором пьесы стал Джон Кейрд, знаменитый режиссер Бродвея и Вест-Энда («Отверженные», «Дети Эдема», «Кандид»).

Режиссер музыкального театра Алексей Франдетти обращается к мюзиклу «Дорогой мистер Смит» уже второй раз. Первый спектакль создавался во время карантина 2020 года и был чистым экспериментом — проходил в инстаграме и назывался «Мой длинноногий деда». Проект получил награду «Звезда театрала» и вошел в лонг-лист премии «Золотая маска».



В новой постановке главные роли исполнят лауреаты «Золотой маски» Юлия Дякина из Екатеринбурга и Иван Ожогин из Москвы, участвовавшие в первом эксперименте. Однако разница все-таки будет. Алексей Франдетти описывает ее так: «Инста-мюзикл и постановка в «Приюте комедианта» — это две совершенно разные работы. В театре зрители услышат дополненный материал: в спектакле мы можем себе позволить то, что затягивало бы инстаграм-версию. Появятся несколько очень важных и красивых музыкальных номеров. Мы вернулись к оригинальному времени действия — началу XX века. В связи с этим внесли изменения в текст и картинку. Зрители увидят на сцене несколько городов, 4 года из жизни героев, красивые костюмы Вячеслава Окунева (думаю, артисты будут не успевать переодеваться), еще мы волшебным образом сохранили видеографику, которая стала узнаваемой благодаря инстаграму. Все мы будем наблюдать, как романтический историзм дополняют современные технологии».

