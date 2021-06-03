Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







В прокате — «Круэлла», самый шумный и амбициозный проект студии Диснея, на который возлагались особые надежды и важная миссия: перепридумать легендарную компанию, собрать у экранов детей и взрослых, чтобы они смотрели и пересматривали пестрое, наглое, завораживающее зрелище. С надеждами пока гадать рано. А вот насколько удалась порученная фильму миссия, уже можно судить. Почти удалась.

Утверждение, что «Дисней» пребывает в глубоком кризисе, — давно уже общее место, обязательная сноска к любой сентенции о любой деятельности студии. Если с финансовыми делами у компании худо-бедно что-то получается (благодаря копродукциям с «Пиксаром» хотя бы), то по части художественной ее фильмы уже лет десять представляют собой какие-то душераздирающие попытки дряхлой старухи выглядеть разбитной девицей. Привлекут к перезапуску «Аладдина» Гая Ричи — конечно, на выходе не получится криминальной драмы, будет просто дурная копия старого мультика. Соберут звездный состав в «Книге джунглей» — выйдет сборник этюдов «Наблюдения за животными в зоопарке».



По сравнению с «Аладдином» и «Книгой», у «Круэллы» были шансы на успех и прорыв — и значительные. Хотя бы потому, что дату релиза выгодно подгадали: начало лета, школьные каникулы, все идут с детьми в кино, а в Штатах лентой и вовсе после ковида открылись главные кинотеатры. Но решили еще и идти по козырям. Собрали команду, никогда прежде со сказками и вообще фантастикой не работавшую: режиссера Крейга Гиллеспи (его лучше всего знают по «Тоне против всех», жесткой спортивной драме) и сценариста Джеза Баттеруорта, сочинившего «Спектр», последнюю вышедшую на экран ленту бондианы. Та выстроила мощную и жесткую историю девушки, которая выбрала для себя особый путь и особое удовольствие: месть, которой она и наслаждается два часа экранного времени. Согласитесь, для фильма, выпущенного главной детской студией планеты, смело.

Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







Конечно, главный козырь тут — исполнительницы главных ролей, две Эммы, Стоун и Томпсон. Стоун — звезда «Ла-ла-лэнда», Томпсон — вообще прима британского кино уже сколько лет. Они здесь играют примерно двойников-противников — девушку Эстеллу, которая приходит работать в дом мод, и ее работодательницу, коварную и жестокую Баронессу. Двойничество — вообще сильный ход, который всегда срабатывает, а тут он еще и помножен на абсолютную отвязность и готовность актрис к экспериментам. Но одного сильного актерского дуэта для фильма-бомбы маловато. А вот как раз с остальным у «Диснея» дела обстоят куда хуже.



Держу пари, в качестве референса студия Диснея использовала «Джокера» тяжеловесов из DC. Ровно так же, как в суперхите про врага Бэтмена, здесь сделали ставку на историю злодея, которому предлагается сопереживать. Привыкли, что Круэлла — злодейка из «101 далматинца»? А вот попробуйте взглянуть на мир ее глазами. Прямо вот — буквально — с момента рождения (вполне себе дерзкий ход — начинать вроде бы детский фильм с весьма натуралистичной сцены родов), с обидами и драками в школе и дальнейшими страданиями в жестоком мире свингующего Лондона.

«Слизали» не только саму идею нового взгляда, но и нюансы. Там, где в «Джокере» — вечный сумрак Нью-Йорка и стилизация под семидесятые, в «Круэлле» — The Who на саундтреке и пестрые цвета эпохи секса, драгза и рок-н-ролла. Там — психоанализ, смешение безумия и реальности, здесь — раздвоение личности, балансирование между доброй девочкой Эстеллой и злодейкой Круэллой, живущими в теле одной главной героини. Только дозировка везде сильно превышает норму.

Автор: Disney Россия/ YouTube

Стилизацией создатели «Круэллы» явно увлекаются: мало им просто теплой кодаковской палитры и брит-рока на подложке. Надо еще и в сюжет отсылки к культовому мюзиклу «Оливер!» запузырить: героиня, оставшись сиротой, растет на лондонских улицах с парой друзей-беспризорников. Мало сделать Круэллу психологически достоверной: надо еще и наполнить сюжет биографическими нюансами из жизни реального героя, Вивьен Вествуд. Порой кажется, что это такой изобретательный байопик крестной мамы панков. Мало простых намеков: надо ввести в сюжет друга-модельера, облик которого будет просто срисован с Боуи эпохи глэм-рока.

Такая избыточность сюжета и визуального решения, их переполненность всякими нюансами, намеками, отсылками, сносками, делает фактуру фильма не только гуще и эффектней, ясней даже для умственно отсталых и незрелых. Она еще и неминуемо выдает в создателях неуверенность в себе, художественную робость, да просто недоверие к публике.

Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







«Дисней» твердо решил, что снимет кино для взрослых. Выбор хороший, достойный. Но дальше начались сомнения и метания. А что, если взрослые туповаты? Или слишком умные? А вдруг так и скажут: «Фу, «Джокера» насмотрелись»? А вдруг зрители придут с детьми, как им тогда объяснять про раздвоение личности, двойничество? Все эти сомнения напрочь отрубают от затеи самое главное — творческую, художественную решимость («сделаю так — и точка»). И, как следствие, обрекают «Круэллу» на бесконечные повторения одного и того же, что хоть ребенка, хоть профессора одинаково бесит, всегда.



Но в данном случае ставки были не слишком высоки, «Круэлла» для «Диснея» — это точно не ситуация «пан или пропал». Скорее, эксперимент, который студия могла себе позволить — и он всё равно ее не обанкротит, а наоборот. В следующий раз точно получится — если, конечно, диснеевцы решатся, и для новой попытки не нужен будет новый карантин. Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»