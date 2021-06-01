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В Доме радио пройдет первая выставка — и сразу с шедеврами Билла Виолы и Ильи Кабакова

Произведения видеохудожника Билла Виолы покажут в Петербурге

В Доме радио пройдет первая выставка современного искусства, и сразу — мирового масштаба: в рамках проекта, получившего название «Летняя выставка», петербуржцы смогут посмотреть произведения Эрика Булатова, Ильи Кабакова, Эрвина Вурма, Мэта Коллишоу и других. В одном из залов Дома радио будут представлены 4 работы классика видеоарта Билла Виолы из знаменитой серии «Мученики», создававшейся для собора Святого Павла в Лондоне, а этой весной гостившей в Москве на выставке ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Фото: Мученик воды. 2014 © Bill Viola Studio
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Выставка пройдет с 3 по 20 июня (для посетителей будет доступна с 4 июня и в рамках экскурсий, которые будут проходить с 12.00 до 18.00).

Фото: Илья Кабаков. «Новый аккордеон». Холст, масло
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Также в рамках выставки пройдет ряд открытых дискуссий о современной культуре — о международных арт-ярмарках после пандемии, возможностях Петербурга в этом направлении, адаптации рынка искусства к технологии NFT, а также мастер-класс по созданию объектов в дополненной реальности. Полное расписание — на сайте. 12+

Напомним, в октябре 2020 года директором musicAeterna стал заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Фото: Мученик воды. 2014 © Bill Viola Studio
Фото: Илья Кабаков. «Новый аккордеон». Холст, масло

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