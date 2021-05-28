Потомки Копполы и Турман взорвут соцсети — в кино

С 3 июня в кинотеатрах начнут показывать «Мейнстрим», фильм весьма и весьма многообещающий. Как минимум потому, что он работает с рискованной и новой темой — интернетом, как пространством мгновенной глобальной славы. По сюжету главная героиня снимает на телефон видео со знакомым артистичным фриком — и тот мгновенно становится сперва человеком-мемом, а потом и успешным блогером, мировой суперзвездой, циничной и жестокой.
Рассказала эту историю Джиа Коппола, чья фамилия уже гарант качества: да, это внучка автора «Апокалипсиса сегодня» и племянница Софии Копполы, создательницы «Девственниц-самоубийц» и «Трудностей перевода». Ее предыдущая работа, дебют «Пало-Альто», прогремел весьма ощутимо и продемонстрировал миру, что фамилию забывать пока рано. Эта лента — еще более убедительная.
Главные роли сыграл впечатляющий дебют из восходящей суперзвезды Майи Хоук, тоже продолжательницы семейного дела, дочери Умы Турман и Итана Хоука, и Эндрю Гарфилда. Некогда ходивший в обычных симпатичных мордашках актер набрал значительности, заматерел — и здесь показал, на что действительно способен: на очень и очень многое.
18+
Иван Чувиляев