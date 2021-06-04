На морском празднике в «Константине» расправят паруса и поднимут змеев к небу

На форте «Константин» в эти выходные проходит праздник в честь ветра и музыки «Паруса Кронштадта». 5 и 6 июня зрители могут посмотреть на яхты и шхуны, поболеть за своих фаворитов во время соревнований на воде, послушать группу Uma2rman или запустить самодельных воздушных змеев.

В субботу в 10:00 дадут старт регате «Открытие навигации в Санкт-Петербурге — 2021» на «Константине». В 12:00 начнутся соревнования по виндсерфингу и кайтсерфингу.



Вокруг форта «Император Александр Первый», который расположен прямо напротив «Константина», пройдёт парад парусников. Среди участников — трофейная немецкая яхта «Капитан Петров» из красного дерева, яхта «Наяда» с Олимпийских игр 1934 года и одномачтовый парусный «Лукулл», шхуны «Надежда», «Красотка» и «Леди Л» — точная копия быстроходного парусника XVIII века. Также среди участников — бриг «Триумф», снявшийся в десятках фильмов, например в «Гардемаринах», паровой катер «Роберт Фултон» с отреставрированной паровой машиной 1936 года.

