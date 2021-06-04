Павловск приглашает любоваться сиренью и слушать музыку

В этот уик-энд в Павловский парк стоит ехать ради того, чтобы не упустить летнюю погоду и посмотреть на десятки сортов сирени. В музее-заповеднике 5 и 6 июня устроят «Сиреневый променад».

В субботу в 12:30 участники праздника посадят молодые растения, а к 14:30 горожанам предложат перейти на Парадный плац, где пройдёт показ мод с костюмами петербургских дизайнеров. Весь день в парке будет играть музыка, а художники научат детей и взрослых рисовать пейзажи на тематических пленэрах.



Те, кто окажутся в точке Большие круги в 12:30, 15:00 и 16:30, смогут послушать концерты оркестра Военно-медицинской академии, а например, концерты фортепианной музыки и программа «Русский романс» запланированы на 14:00 и 15:30 в Розовом павильоне.

