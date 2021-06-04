Павловск приглашает любоваться сиренью и слушать музыку

В этот уик-энд в Павловский парк стоит ехать ради того, чтобы не упустить летнюю погоду и посмотреть на десятки сортов сирени. В музее-заповеднике 5 и 6 июня устроят «Сиреневый променад».
В субботу в 12:30 участники праздника посадят молодые растения, а к 14:30 горожанам предложат перейти на Парадный плац, где пройдёт показ мод с костюмами петербургских дизайнеров. Весь день в парке будет играть музыка, а художники научат детей и взрослых рисовать пейзажи на тематических пленэрах.
Те, кто окажутся в точке Большие круги в 12:30, 15:00 и 16:30, смогут послушать концерты оркестра Военно-медицинской академии, а например, концерты фортепианной музыки и программа «Русский романс» запланированы на 14:00 и 15:30 в Розовом павильоне.
Цветочный променад в Павловске проходит уже шестой год. Особенное внимание именно сирени в ГМЗ уделяют исторически: её цветением восторгались и императрица Мария Федоровна, и великий князь Константин Романов. Сейчас в парке высажено порядка четырёх тысяч кустов почти 20 видов. Гроздья отличаются по размерам соцветий и оттенкам цвета, которые варьируются от белоснежных до голубоватых и насыщенно-фиолетовых.
Узнать о павловской коллекции сирени и самых красивых уголках парка можно на экскурсии, названной строками Игоря Северянина «Очам души твоей — сиренью упоенье». Эти прогулки пройдут в 13:30, 14:00 и в 16:00. Группа стартует от павильона «Вольер».
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