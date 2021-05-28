Петербуржцам покажут «апгрейд» работы Шишкина-Хокусая для Венецианской биеннале

Александр Шишкин-Хокусай работал над павильоном России на Венецианской биеннале 2019 года рядом с Александром Сокуровым, но проект режиссёра после показали в Эрмитаже, а работу Шишкина-Хокусая зрители смогут увидеть вживую только сейчас. Со времен российского павильона в Венеции в 2019 году художник нарастил концепцию и предлагает взглянуть на «руины Европы».
Как сообщают кураторы, Шишкин-Хокусай «заново переживает кинетику инсталляции, посвящённой Эрмитажу». Работа Riva degli Schiavi («Набережная рабов») обрастает подробностями за счёт изученных художником глянцевых изданий и модельных лиц не из Европы. Обещают эксперименты с «атрибутикой рабства» — верёвками и цепями, а также иллюстрацию концепта, что искусство — «живая машина», которая страдает и меняется от контактов со зрителями. Шишкин-Хокусай, видимо, может основательно перетряхнуть ваши представления о музее, музейности и бытовании искусства.
Выставка Александра Шишкина-Хокусая Riva Degli Schiavi пройдёт в Marina Gisich Gallery со 2 июня по 27 июля. Вход свободный.
16+
Анастасия Семенович