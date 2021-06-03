Предвыборную речь шерифа Нью-Мексико, баллотирующегося на пост мэра Альбукерке, прервали летающим дроном с прикрепленной к нему секс-игрушкой, передаёт 3 июня Associated Press.
Судя по видео, размещенному на Facebook, Мануэль Гонзалес отвечал на вопросы из зала, стоя на сцене, когда послышалось жужжание, а позже в кадре появился и его источник — беспилотник с привязанным к нему фаллоимитатором.
Dildon't tell me this isn't fxckin hilarious?!!— Jessimae Peluso (@JessimaePeluso) June 3, 2021
Drone carrying sex toy disrupts Albuquerque mayoral event...@guardian #Thursday #InOtherNews pic.twitter.com/EiMvC64bX7
В отчете офиса шерифа говорится, что владелец центра мероприятий схватил устройство, а 20-летний Келан Эшби Драйер безуспешно пытался его схватить. Позже он переключился на выступающего, размахивая кулаком и называя его «тираном». Хулигана, который всё же задел Гонзалеса по руке, вывели с мероприятия. Позже кандидат в мэры предположил, что провокацию мог организовать его конкурент, действующий мэр Тим Келлер. По словам Гонзалеса, судя по всему, недоброжелателей было несколько, и дроном управлял кто-то за забором. Драйера оштрафовали за общественно вредное деяние.