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Выступление кандидата в мэры Альбукерке прервал дрон с дилдо

Летающий фаллос остановил предвыборную речь шерифа Нью-Мексико

Предвыборную речь шерифа Нью-Мексико, баллотирующегося на пост мэра Альбукерке, прервали летающим дроном с прикрепленной к нему секс-игрушкой, передаёт 3 июня Associated Press.

Судя по видео, размещенному на Facebook, Мануэль Гонзалес отвечал на вопросы из зала, стоя на сцене, когда послышалось жужжание, а позже в кадре появился и его источник — беспилотник с привязанным к нему фаллоимитатором.

В отчете офиса шерифа говорится, что владелец центра мероприятий схватил устройство, а 20-летний Келан Эшби Драйер безуспешно пытался его схватить. Позже он переключился на выступающего, размахивая кулаком и называя его «тираном». Хулигана, который всё же задел Гонзалеса по руке, вывели с мероприятия. Позже кандидат в мэры предположил, что провокацию мог организовать его конкурент, действующий мэр Тим Келлер. По словам Гонзалеса, судя по всему, недоброжелателей было несколько, и дроном управлял кто-то за забором. Драйера оштрафовали за общественно вредное деяние.

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Комментарии (2)

Suricata
кто и что пытался схватить то?))
Trurl
Порция откровенного мусора.... Фонтанка, больше не о чем писать?
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