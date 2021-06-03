Очередное происшествие с электросамокатом случилось в Невском районе Петербурга утром 3 июня. В этот раз вторым участником стал не пешеход, а автомобилист.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспекта Солидарности и улицы Кржижановского электросамокатчик попал под колеса кроссовера Geely Atlas. По фото можно предположить, что наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе.
Электросамокатчики попадают в происшествия в Петербурге третий день подряд. Во вторник и среду, 1–2 июня, они сами сбивали людей. В трех происшествиях серьезно пострадали дети: четырехлетний мальчик на детском самокате попал под электросамокат в Колпинском парке, на тротуаре улицы Дыбенко пострадала пятилетняя девочка, и еще одного четырехлетнего мальчика сбили на Московском проспекте. По одному из наездов возбудили уголовное дело.