Очередное происшествие с электросамокатом случилось в Невском районе Петербурга утром 3 июня. В этот раз вторым участником стал не пешеход, а автомобилист.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспекта Солидарности и улицы Кржижановского электросамокатчик попал под колеса кроссовера Geely Atlas. По фото можно предположить, что наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе.