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Электросамокатчик попал в ДТП на Солидарности. На этот раз он угодил под машину

Электросамокат и автомобиль столкнулись в Петербурге

Очередное происшествие с электросамокатом случилось в Невском районе Петербурга утром 3 июня. В этот раз вторым участником стал не пешеход, а автомобилист.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспекта Солидарности и улицы Кржижановского электросамокатчик попал под колеса кроссовера Geely Atlas. По фото можно предположить, что наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе.

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Электросамокатчики попадают в происшествия в Петербурге третий день подряд. Во вторник и среду, 1–2 июня, они сами сбивали людей. В трех происшествиях серьезно пострадали дети: четырехлетний мальчик на детском самокате попал под электросамокат в Колпинском парке, на тротуаре улицы Дыбенко пострадала пятилетняя девочка, и еще одного четырехлетнего мальчика сбили на Московском проспекте. По одному из наездов возбудили уголовное дело.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В Петербурге в десятки раз участились случаи наезда самокатчиков на пешеходов, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. Решением этой проблемы занимается специальная рабочая группа при комтрансе, куда в том числе входят операторы сервисов аренды. Они договорились с чиновниками ограничить скорость самокатов на территории Петербурга до 15 км/ч. «Фонтанка» ответила на главные вопросы об электросамокатах и защите от них.

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Комментарии (3)

Маэстро
А пока электросамокатчик=пешеход, с какой бы скоростью он ни передвигался. И всю вину навалят на водителя.
DEMOMON
Надеюсь, это был тот, кто вчера ребёнка сбил и свалил.
michailPotapov
10км ч в самый раз.
15 слишком быстро
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