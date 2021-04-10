автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







1. История о семье с 15 детьми: младшему 4, старшему 23. Как им живется такой командой в эпоху интернета, феминизма и пандемии. «Мы еще не познакомились, только знакомимся». Ей 49, ему 47. 25 лет совместной жизни. Это вам не речку переплыть.

автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







2. «Объедки не попадают в рай. Как выглядит дно школьной столовой» Выигравший тендеров на полмиллиарда рублей комбинат социального питания Красносельского района школьного питания не тратится на инфраструктуру. Еду для детей готовят не просто не в стерильных условиях; сотрудники, что доживают до конца месяца, получают мизерную зарплату. Корреспондент «Фонтанки» смог продержаться на предприятии всего два дня. От прокисшей каши и тараканов пришлось уносить ноги в мир комфорта.

«Фонтанка» решила изучить предприятие изнутри. Увиденное не вписывается в идеальный мир санитарных правил.

3. Сразу после новогодних каникул к руководству Следственного комитета Петербурга вызвали начальника финансово-экономического отдела, капитана юстиции Дмитрия Ковальчука. Хмуро поинтересовавшись не про то, играет ли он на тотализаторе, а как часто он в выигрыше, ему указали пальцем на полиграф. Коллега Ковальчук вспылил, мол, что вы себе позволяете, после чего к нему придвинули голый лист бумаги: «Как писать рапорт на увольнение по собственному желанию — подсказать?»

С глубоким внутренним возмущением он начертил предсказуемые строчки. А числа так 15 января стартовала ревизия, она выявила недостачу под 20 миллионам рублей. Начало же этой трагикомедии датируется концом 2020-го. Тогда система узнала, что Ковальчук не то что играет со ставками, а как говорят в том мире — заигранный. Так что мы имеем дело с медицинским фактом. Лудомания называется.

автор фото Иван Водопьянов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







В этой истории есть все, что нужно для романа на ниве банковского мошенничества: гипноз, пожилой гендиректор солидной петербургской компании, имеющей отношение к еще более солидной корпорации, передача им 91 миллиона рублей ушлым проходимцам, реакция менеджеров банка, задержание на очередном транше в 700 тысяч долларов. Схема банальна: на прошлой неделе он услышал в своем мобильнике прочный, официальный баритон. Говорил якобы уполномоченный представитель «Центрального банка РФ». Из текста было понятно, что все средства Владимира Петровича в исключительной опасности, но «Центробанк» готов их спасти и даже возбудить грозное уголовное дело. Дальше вы можете подставлять любые слова массы мошенников, окучивающих россиян 24 на 7. Стрелку забили грамотно, возле того же офиса ВТБ на Шпалерной — 6 апреля, в 14:00. В этом месте уже надо издеваться над жадностью жуликов. Они приехали. Всем бы такие нервы. Дальше вы понимаете — Владимира Петровича к ним подпустили, но с куклой. Приняв куклу, некто Максим Ковалев и Тихон Колесников были тоже «приняты».

5. »Хармса в Петербурге пытаются закрасить через суд» Чиновники готовы в суде обсудить мировое соглашение и отсрочку забвения для граффити с портретом Даниила Хармса. Если найдутся желающие попробовать его согласовать. Спустя пять лет над граффити на доме 11 по улице Маяковского — портретом писателя Даниила Хармса, успевшим превратиться в достопримечательность, — нависла новая угроза уничтожения. На этот раз закрасить поэта через суд требуют чиновники. За сохранение изображения выступают большинство жильцов, горожане. Но закона о легализации граффити в Петербурге до сих пор нет, а правила благоустройства безжалостны к любым несогласованным изображениям.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







6. «Потери от ковида в Петербурге уже сопоставимы с небольшой войной» Летальность от коронавируса в России падает намного медленнее, чем число заболевших. Количество заразившихся, действительно, уменьшается, рассказали «Доктору Питеру» врачи-реаниматологи, но болезнь стала чаще протекать в очень тяжелой форме.

В петербургской коронавирусной статистике свои «странности» — оперштаб фиксирует практически одно и то же количество заболевших. 5 апреля — 707 случаев, 4 апреля — 711, 3 апреля — 717, 2 апреля — 708, 1 апреля — 710…Официальной смертностью в Петербурге, как говорят эксперты, похоже, стали манипулировать меньше. По данным межведомственного координационного совета, в летальную статистику марта добавились 1320 смертей. Февраль забрал почти столько же — 1341.

А в четверг в Петербург привезли вакцину «Вектора» и, несмотря на все споры вокруг её эффективности, горожане готовы стоять в очереди за прививкой, которая им кажется предпочтительнее «Спутника V», особенно для пожилых и аллергиков. Рассказываем, в каких прививочных пунктах она появится первой и какие противопоказания имеет. Потому что лучше привиться и не болеть, чем спокойно переболеть, но потом диагностировать психический постковидный синдром. Коронавирус серьезно бьет по нервной системе, и распознать вызванное им психическое расстройство порой под силу только специалисту.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







7. «Тяжелый люкс в городе. Сеть элитных салонов красоты Светланы Бондарчук вышла на петербургский рынок»

В Петроградском районе открылся салон московской сети Buro Beauty, принадлежащей бывшим и нынешним звездным женам и дочкам. «Фонтанка» разбиралась, не проломится ли петербургский рынок под тяжестью люкса. Основной владелец — одна из самых блестящих светских львиц Петербурга, имя которой, впрочем, не на слуху. Остальные имена вы слышали чаще: Светлана Бондарчук, Полина Юмашева и Наталия Дубовицкая (супруга Владислава Суркова). Как говорят конкуренты, «заходят жестко», переманивая персонал и хвастаясь в Instagram первыми звездными посетителями.

8. Цены идут на рекорд. Продовольствие в мире дорожает 10 месяцев подряд и достигли максимума с 2014 года. Растительное масло достигло в цене 10-летнего максимума. Значительнее всего подорожало растительное масло. В марте его индекс вырос на 8% и достиг самой высокой отметки с июня 2011 года. Также заметно увеличились по сравнению с февралем цены на молочную и мясную продукцию — на 3,9% и 2,3% соответственно. Как к Пасхе вырастет «индекс кулича»? — мы посчитали, и получилось, что главное пасхальное блюдо в Петербурге в этом году обойдется на 17% дороже предыдущего. Объявленная государством «заморозка цен» дойдет до полки только в апреле. Вот только нужно ли это экономике? Мы задали этот вопрос Андрею Нечаеву — он работал министром экономики России в правительстве Егора Гайдара в 1992–1993 гг., в те самые трудные времена, когда весь мир госплана уже был разрушен почти до основания, а новый мир рыночной экономики большинство граждан знали только по американским фильмам и учебникам. Его ответ читайте здесь.

9. «Когда ты достигаешь 148 км/ч на льду — ты просто растворяешься». История чемпионки Европы по ралли Илоны Накутис

Легенда отечественного автоспорта из Петербурга в интервью «Фонтанке» рассказала о гонках по льду Байкала, о «колдовстве» на трассе и тренировках c бандитами и силовиками. Это рассказ о том, каково ехать на 8-тонном грузовике без шипов по льду и какие препятствия ей пришлось преодолеть на пути к своей мечте.

Фото: из личного архива Илоны Накутис Фото: из личного архива Илоны Накутис Фото: из личного архива Илоны Накутис Фото: из личного архива Илоны Накутис Фото: из личного архива Илоны Накутис Фото: из личного архива Илоны Накутис Поделиться Поделиться







10. И об отдыхе: первые сотни россиян уже улетели на Кипр на только что открывшихся регулярных и пока что единственном чартерном рейсе для организованных туристов. Как выяснила «Фонтанка»,

отдых там будет весьма специфичный. А вот про Турцию в пятницу стало известно, — из-за роста там количества заболевших въезд туда россиянам может быть закрыт. Как повезло тем, кто успел скататься!