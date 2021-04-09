РБК: Россия может закрыть авиасообщение с Турцией из-за коронавируса

«Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу на заседании с участием Росавиации, Минтранса, Роспотребнадзора обсудит вопрос ограничения полетов в Турцию», — сообщает 9 апреля РБК со ссылкой на свои источники.



Собеседник издания рассказал, что возможные ограничения связаны с ростом заболевших в стране Юго-Западной Азии и опасностью завоза в РФ новых штаммов COVID-19.



Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко сегодня призвал граждан РФ не отдыхать в Турции и использовать «огромные рекреационные возможности» родной страны.

