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РБК: Россия может закрыть авиасообщение с Турцией из-за коронавируса

Оперштаб обсудит возможность закрытия полетов в Турцию

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом намерен обсудить вопрос ограничения авиасообщения с Турцией.

«Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу на заседании с участием Росавиации, Минтранса, Роспотребнадзора обсудит вопрос ограничения полетов в Турцию», — сообщает 9 апреля РБК со ссылкой на свои источники.

Собеседник издания рассказал, что возможные ограничения связаны с ростом заболевших в стране Юго-Западной Азии и опасностью завоза в РФ новых штаммов COVID-19.

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко сегодня призвал граждан РФ не отдыхать в Турции и использовать «огромные рекреационные возможности» родной страны.

Россия восстановила авиасообщение с Турцией одной из первых. В коронавирусный 2020 год именно эта страна забрала почти всех выездных российских туристов.

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Комментарии (6)

260569221
Пральна...
все в крим ваш
260597571
Euobserver ссылается на копии трех отчетов об умерших пациентах после прививки: женщинах в возрасте 51, 69 и 74 лет. Еще один человек в отчете не идентифицирован. Первая — женщина в Ленинградской области, которая получила первую прививку 26 января, а спустя несколько дней — 2 февраля — была госпитализирована, умерла, а ее тест на коронавирус оказался положительным. Пациентка жаловалась на тошноту, обезвоживание и слабость, при этом женщина болела сахарным диабетом, осложненным кетоацидозом.

Еще одна смерть также была зафиксирована в Ленинградской области и в диагнозе указано «поствакцинальное осложнение». «04.03.2021 внезапно упала на улице — судороги, пена изо рта, посинение лица, потеря сознания, летальный исход», — говорится в документе. Умершая получила первую дозу «Спутника» 10 февраля, когда ей был сделан укол вторым компонентом, неизвестно.
260597571
В последнее время в России умерли четыре человека после прививки ”Спутником V”, еще шесть человек имели серьезные побочные эффекты. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на внутренние документы Роспотребнадзора.
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