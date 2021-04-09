Не нужен нам берег турецкий. Онищенко заклинает дорогих россиян отдыхать дома, а не в Турции

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы призвал граждан РФ использовать «огромные рекреационные возможности» родной стороны.



«Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна <...>. В Турцию ехать не надо», — цитирует 9 апреля заявление Онищенко РИА Новости.

По его словам, Турция не сможет подготовиться к сезону. Он напомнил, что здравоохранение страны Юго-Западной Азии не справляется с нынешней коронавирусной ситуацией. «Это будет и сервис плохой, и небезопасный сервис», — резюмирует Онищенко.