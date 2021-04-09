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Не нужен нам берег турецкий. Онищенко заклинает дорогих россиян отдыхать дома, а не в Турции

Геннадий Онищенко считает Турцию небезопасным направлением для туризма

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы призвал граждан РФ использовать «огромные рекреационные возможности» родной стороны.

«Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна <...>. В Турцию ехать не надо», — цитирует 9 апреля заявление Онищенко РИА Новости.

По его словам, Турция не сможет подготовиться к сезону. Он напомнил, что здравоохранение страны Юго-Западной Азии не справляется с нынешней коронавирусной ситуацией. «Это будет и сервис плохой, и небезопасный сервис», — резюмирует Онищенко.

Бывший глава Роспотребнадзора предложил в качестве альтернативы Крым, 511 километров Черноморского побережья и Абхазию.

Роспотребнадзор на днях также призвал россиян отдыхать в России, чтобы «не зависнуть где-то в карантине». В Турции действительно растет число зараженных. Сейчас в стране уже 3,69 миллиона заболевших COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин еще в начале пандемии призвал развивать в стране внутренний туризм. В «коронавирусный» 2020 год почти всех выездных российских туристов забрала себе Турция, с которой РФ возобновила авиасообщение одной из первых. По данным Роспотребнадзора, почти 90% заграничного коронавируса привезли в РФ именно из Турции. Министр туризма Мехмет Эрсой заявил, что турецкие курорты ждут россиян в 2021 году.

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Комментарии (4)

syshsun
А ведь прав,сто раз прав.
В абхази и сервис круче и безопасность на высшем уровне.
Gilka
храните деньги в сберегательной кассе и отдыхайте на курортах краснодарского края!
Michael_5e4cd31840823
Это какие такие возможности? Возможность потратить больше, а получить меньше или что?
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