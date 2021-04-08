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Роспотребнадзор призвал отдыхать в России, чтобы «не зависнуть где-то в карантине»

Глава Роспотребнадзора попросила россиян планировать отдых внутри страны

Анна Попова предостерегла от опасностей зарубежного туризма с эпоху пандемии.

«Надо планировать грядущее время дома, в родной стране. <...> Лучше ориентироваться на это, чтобы не зависнуть где-то в карантине», — цитирует 8 апреля заявление Поповой сайт «Стопкоронавирус.рф».

По ее словам, внутренний туризм сейчас развивается. Глава надзорного ведомства уверена, что власти «очень многое делают», чтобы россиянам было комфортно отдыхать внутри России.

Президент РФ Владимир Путин в начале пандемии призвал развивать в стране внутренний туризм. В «коронавирусный» 2020 год почти всех выездных российских туристов забрала себе Турция, с которой РФ возобновила авиасообщение одной из первых.

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Комментарии (3)

syshsun
А где-то в россии,зависнуть в карантине низя?
nalchik11
А уточните, пожалуйста, что именно делают власти, чтобы было комфортно отдыхать в России гражданам России?
Вашъ Хозяинъ
Хорошая попытка, Роспотребнадзор. Но финансы не позволяют отдыхать в России.
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