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Турция откроет новый турсезон в апреле. Россиян ждут ближе к майским праздникам

Министр туризма Турции заявил, что страна ждет россиян на своих курортах.

«Наша цель — начать туристический сезон в апреле», — заявил 5 февраля в интервью Haberturk Мехмет Эрсой.

Планируется, что первыми на турецкие курорты приедут европейцы, а туристы из РФ подтянуться ближе к майским праздникам. «В конце апреля в России [начинаются] праздники. Это период отдыха для русскоговорящих», — заметил министр.

Эрсой отметил, что цель на новый сезон — 31 миллион иностранных туристов.

До этого туроператоры предупредили о «плановом» росте цен на летний отдых в Турции.

Турция готова была принимать туристов еще в мае прошлого года, несмотря на коронавирус. Россия открыла авиасообщение с этой страной только в августе. В самой Турции после открытия границ резко увеличилось число заражений COVID-19. Сейчас в республике 2,44 миллиона случаев. После роста заболеваемости турецкие власти ввели новые ограничения. Из-за требования использовать средства защиты на курортах россиянам иногда приходилось иметь дело с полицией. По данным Роспотребнадзора, почти 90% заграничного коронавируса привезли в Россию именно из Турции.

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Комментарии (2)

KVash
Не нужен мне берег турецкий, И Африка мне не нужна...
260695231
ТУРИСТСКИЙ сезон.
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