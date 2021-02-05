Турция откроет новый турсезон в апреле. Россиян ждут ближе к майским праздникам

Министр туризма Турции заявил, что страна ждет россиян на своих курортах.



«Наша цель — начать туристический сезон в апреле», — заявил 5 февраля в интервью Haberturk Мехмет Эрсой.

Планируется, что первыми на турецкие курорты приедут европейцы, а туристы из РФ подтянуться ближе к майским праздникам. «В конце апреля в России [начинаются] праздники. Это период отдыха для русскоговорящих», — заметил министр.

Эрсой отметил, что цель на новый сезон — 31 миллион иностранных туристов.

До этого туроператоры предупредили о «плановом» росте цен на летний отдых в Турции.