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Антитела аллергикам и пожилым: когда и где в Санкт-Петербурге начнут вакцинировать «ЭпиВакКороной»

Петербуржцы давно ждут вакцину «Вектора» и, несмотря на все споры вокруг её эффективности, готовы стоять в очереди за прививкой, которая им кажется предпочтительнее «Спутника V», особенно для пожилых и аллергиков. Рассказываем, в каких прививочных пунктах она появится первой и какие противопоказания имеет.

автор фото Влад Некрасов / «Коммерсантъ»
автор фото Влад Некрасов / «Коммерсантъ»
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Одна из самых ожидаемых и обсуждаемых российских вакцин от коронавируса уже на пути в Петербург. Когда можно будет сделать укол и кому он показан, а кому стоит действовать с осторожностью — читайте в нашем материале.

Когда «ЭпиВакКорону» привезут в Петербург?

В регионы России отправлено порядка четверти миллиона комплектов «ЭпиВакКороны». Первая партия препарата производства АО «Вектор-Биальгам» должна прибыть в Петербург до конца недели, может быть, уже в четверг, 8 апреля. В Смольном для начала ждут суспензию на 13 770 человек, но точно можно будет сказать после того, как разгрузят машину. Вакцину доставят на городскую фармбазу, откуда её в течение нескольких дней развезут по прививочным пунктам.

В каких прививочных пунктах первой появится «ЭпиВакКорона»?

Первая партия слишком мала, и размазывать её тонким слоем по всему городу не будут. На первый раз «ЭпиВакКорона» отправится в самые востребованные у горожан пункты вакцинации. По принципу, чтобы в каждом из районов Петербурга была хотя бы пара поликлиник, где есть новый препарат. В торговых центрах он на этом этапе не появится.

Как записаться на прививку «ЭпиВакКороной»?

Список пунктов, где доступна «ЭпиВакКорона», будет опубликован после поступления вакцины. Можно будет позвонить в поликлинику из этого списка, или же, например, записаться через номер 122, или выбрать на месте после консультации с врачом. Операторам информацию с перечнем доступных мест для вакцинации передадут в первую очередь.

Почему многие так ждут «ЭпиВакКорону» и чем она отличается от «Спутника V»?

«Спутник V» — это векторная вакцина, а «ЭпиВакКорона» — пептидная. Первая построена на основе вектора аденовирусной инфекции, который используется как «тележка» для доставки фрагментов коронавируса в клетки, а вторая — полностью синтетическая. Вакцина содержит три пептида — это искусственно синтезированные белки, копирующие фрагменты S-белка коронавируса. Они стимулируют образование только необходимых антител, не нагружая организм выработкой всего пула. Это снижает нагрузку на иммунную систему и делает её работу более мягкой.

В связи с этим в Роспотребнадзоре отмечают несколько преимуществ своей разработки: вакцина активна и против измененных штаммов вируса, подходит для повторной вакцинации, её легко хранить и перевозить — при 2–8 градусах, даже в обычном холодильнике. А главное достоинство — безопасность. В «ЭпиВакКороне» нет живого вируса, она нереактогенна и практически не вызывает аллергических реакций, а также позволяет использовать её для людей с ослабленным иммунитетом, при иммунодепрессивных и иммуносупрессивных состояниях.

Подробнее об устройстве «ЭпиВакКороны» и её отличиях от «Спутника V» можно прочитать в этом материале.

Сколько уколов надо будет сделать?

Два. Вакцину вводят внутримышечно с интервалом в 2–3 недели.

Какие побочные эффекты у «ЭпиВакКороны»?

Часто отмечается кратковременная незначительная болезненность в месте укола, которая возникает через сутки после прививки и держится в течение одного-двух дней. Также бывает кратковременное повышение температуры не выше 38,5 градуса. В целом добровольцы-испытатели и первые привитые в Петербурге рассказали, что никаких особых побочных эффектов не заметили — всё прошло максимально гладко, особенно по меркам «Спутника V», от которого журналисты «Фонтанки» отходили несколько дней.

Кому следует с осторожностью отнестись к вакцинации «ЭпиВакКороной»?

В инструкции говорится, что вакцину следует с осторожностью применять при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет 2 типа), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь), первичных и вторичных иммунодефицитах и у пациентов с аллергическими реакциями и со злокачественными новообразованиями.

Из-за недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, потому что стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболеваний.

При каких хронических заболеваниях «ЭпиВакКорона» противопоказана?

В Роспотребнадзоре говорят, что их разработка не подойдет для тех, у кого наблюдаются гиперчувствительность к компонентам вакцины (гидроокиси алюминия и другим), иммунодефицит (первичный), злокачественные заболевания крови и новообразования. А также тяжелые формы аллергических заболеваний, острые инфекционные и неинфекционные или хронические заболевания в стадии обострения. Прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии.

При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят только после нормализации температуры. Беременным и кормящим вакцинироваться пока тоже не предлагают.

Как проверить уровень антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»?

Это самый интересный вопрос. Используемая для создания этой вакцины новая технологическая платформа пептидных вакцин, как говорят в Роспотребнадзоре, «требует выработки новых подходов к определению поствакцинального иммунитета». Привычный коммерческий тест с высокой долей вероятности антител не увидит.

В связи с этим для оценки уровня сформировавшегося иммунитета необходимо будет использовать специальные тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», заточенные на введение пептидной вакцины. Роспотребнадзор обещает поставлять их во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона».

Защитный титр выше единицы в ней считается положительным результатом. По словам одной из вакцинированных «ЭпиВакКороной», у неё показатель был 7,5 и за месяц после вакцинации он не изменился.

Почему добровольцы-испытатели говорят, что «ЭпиВакКорона» может быть неэффективной?

Участники испытаний самостоятельно и за свой счет проверили у себя уровень антител, однако все полученные результаты, по их словам, оказались ниже референсного значения минимум у трети вакцинированных. А некоторые из них заявили, что заболели коронавирусом после вакцинации.

«Вектор» ответил на обвинения публикацией 24 марта долгожданных результатов клинических исследований «ЭпиВакКороны». Среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет они подтвердили безопасность и эффективность вакцины и выработку антител у 100% добровольцев. Получилось, что антитела появились даже у плацебников.

Кому можно задать вопросы по вакцинации «ЭпиВакКороной»?

Роспотребнадзор 7 апреля запустил горячую линию. Спросить о прививке у эксперта может любой желающий. Телефон единого консультационного центра — 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный.

О том, какие побочные эффекты бывают после вакцинации первой и второй дозами «Спутника V», читайте здесь и тут. Рассказы вакцинированных «КовиВаком» от центра Чумакова — можно прочитать здесь. А в этом материале «Фонтанка» рассказывала о том, что делать, если антитела после вакцинации так и не появились.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

автор фото Влад Некрасов / «Коммерсантъ»
автор фото Влад Некрасов / «Коммерсантъ»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

265844638
Эпивак, скорее всего, заставляет организм вырабатывать антитела к рабочим меткам, навешенным на куски вирусного белка, чтобы его было проще выделять из биоматериала и вводить. Поэтому и специальный тест - подумайте только, ведь антитела либо есть, либо нет или крайне мало, какой тут может быть особый тест, если он (абсолютно случайно) не на сами метки?
Прививать пожилых, особенно тяжело переносящих вирус, тем, что заведомо не работает, - преступление.
264956641
Эффективность Эпиваккороны сомнительна, в отличие от Спутника. Нет антител у многих добровольцев , нет научных статей в серьёзных журналах. Есть опасения , что эта вакцина не работает.
4u6uc
ну я аллергик, и чёт не жду ни спутник ни эту вакцину, я перчатки не юзал, маска у меня всего лишь вторая больше чем за год и обычная тряпошная многоразовая... что я делаю не так?))) чёт корону пока не подхватил))) единственное перестал пользоватся общественным транспортом, 1 раз только катался в метро с начала пандемии, да и то маску снял ещё на эскалаторе...
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