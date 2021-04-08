Антитела аллергикам и пожилым: когда и где в Санкт-Петербурге начнут вакцинировать «ЭпиВакКороной»

автор фото Влад Некрасов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Одна из самых ожидаемых и обсуждаемых российских вакцин от коронавируса уже на пути в Петербург. Когда можно будет сделать укол и кому он показан, а кому стоит действовать с осторожностью — читайте в нашем материале. Когда «ЭпиВакКорону» привезут в Петербург? В регионы России отправлено порядка четверти миллиона комплектов «ЭпиВакКороны». Первая партия препарата производства АО «Вектор-Биальгам» должна прибыть в Петербург до конца недели, может быть, уже в четверг, 8 апреля. В Смольном для начала ждут суспензию на 13 770 человек, но точно можно будет сказать после того, как разгрузят машину. Вакцину доставят на городскую фармбазу, откуда её в течение нескольких дней развезут по прививочным пунктам.

В каких прививочных пунктах первой появится «ЭпиВакКорона»? Первая партия слишком мала, и размазывать её тонким слоем по всему городу не будут. На первый раз «ЭпиВакКорона» отправится в самые востребованные у горожан пункты вакцинации. По принципу, чтобы в каждом из районов Петербурга была хотя бы пара поликлиник, где есть новый препарат. В торговых центрах он на этом этапе не появится. Как записаться на прививку «ЭпиВакКороной»? Список пунктов, где доступна «ЭпиВакКорона», будет опубликован после поступления вакцины. Можно будет позвонить в поликлинику из этого списка, или же, например, записаться через номер 122, или выбрать на месте после консультации с врачом. Операторам информацию с перечнем доступных мест для вакцинации передадут в первую очередь. Почему многие так ждут «ЭпиВакКорону» и чем она отличается от «Спутника V»? «Спутник V» — это векторная вакцина, а «ЭпиВакКорона» — пептидная. Первая построена на основе вектора аденовирусной инфекции, который используется как «тележка» для доставки фрагментов коронавируса в клетки, а вторая — полностью синтетическая. Вакцина содержит три пептида — это искусственно синтезированные белки, копирующие фрагменты S-белка коронавируса. Они стимулируют образование только необходимых антител, не нагружая организм выработкой всего пула. Это снижает нагрузку на иммунную систему и делает её работу более мягкой.

В связи с этим в Роспотребнадзоре отмечают несколько преимуществ своей разработки: вакцина активна и против измененных штаммов вируса, подходит для повторной вакцинации, её легко хранить и перевозить — при 2–8 градусах, даже в обычном холодильнике. А главное достоинство — безопасность. В «ЭпиВакКороне» нет живого вируса, она нереактогенна и практически не вызывает аллергических реакций, а также позволяет использовать её для людей с ослабленным иммунитетом, при иммунодепрессивных и иммуносупрессивных состояниях. Подробнее об устройстве «ЭпиВакКороны» и её отличиях от «Спутника V» можно прочитать в этом материале. Сколько уколов надо будет сделать? Два. Вакцину вводят внутримышечно с интервалом в 2–3 недели. Какие побочные эффекты у «ЭпиВакКороны»? Часто отмечается кратковременная незначительная болезненность в месте укола, которая возникает через сутки после прививки и держится в течение одного-двух дней. Также бывает кратковременное повышение температуры не выше 38,5 градуса. В целом добровольцы-испытатели и первые привитые в Петербурге рассказали, что никаких особых побочных эффектов не заметили — всё прошло максимально гладко, особенно по меркам «Спутника V», от которого журналисты «Фонтанки» отходили несколько дней.

Кому следует с осторожностью отнестись к вакцинации «ЭпиВакКороной»? В инструкции говорится, что вакцину следует с осторожностью применять при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет 2 типа), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь), первичных и вторичных иммунодефицитах и у пациентов с аллергическими реакциями и со злокачественными новообразованиями. Из-за недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, потому что стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболеваний. При каких хронических заболеваниях «ЭпиВакКорона» противопоказана? В Роспотребнадзоре говорят, что их разработка не подойдет для тех, у кого наблюдаются гиперчувствительность к компонентам вакцины (гидроокиси алюминия и другим), иммунодефицит (первичный), злокачественные заболевания крови и новообразования. А также тяжелые формы аллергических заболеваний, острые инфекционные и неинфекционные или хронические заболевания в стадии обострения. Прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии.

При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят только после нормализации температуры. Беременным и кормящим вакцинироваться пока тоже не предлагают. Как проверить уровень антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»? Это самый интересный вопрос. Используемая для создания этой вакцины новая технологическая платформа пептидных вакцин, как говорят в Роспотребнадзоре, «требует выработки новых подходов к определению поствакцинального иммунитета». Привычный коммерческий тест с высокой долей вероятности антител не увидит. В связи с этим для оценки уровня сформировавшегося иммунитета необходимо будет использовать специальные тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», заточенные на введение пептидной вакцины. Роспотребнадзор обещает поставлять их во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона». Защитный титр выше единицы в ней считается положительным результатом. По словам одной из вакцинированных «ЭпиВакКороной», у неё показатель был 7,5 и за месяц после вакцинации он не изменился.

Почему добровольцы-испытатели говорят, что «ЭпиВакКорона» может быть неэффективной? Участники испытаний самостоятельно и за свой счет проверили у себя уровень антител, однако все полученные результаты, по их словам, оказались ниже референсного значения минимум у трети вакцинированных. А некоторые из них заявили, что заболели коронавирусом после вакцинации. «Вектор» ответил на обвинения публикацией 24 марта долгожданных результатов клинических исследований «ЭпиВакКороны». Среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет они подтвердили безопасность и эффективность вакцины и выработку антител у 100% добровольцев. Получилось, что антитела появились даже у плацебников. Кому можно задать вопросы по вакцинации «ЭпиВакКороной»? Роспотребнадзор 7 апреля запустил горячую линию. Спросить о прививке у эксперта может любой желающий. Телефон единого консультационного центра — 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный. О том, какие побочные эффекты бывают после вакцинации первой и второй дозами «Спутника V», читайте здесь и тут. Рассказы вакцинированных «КовиВаком» от центра Чумакова — можно прочитать здесь. А в этом материале «Фонтанка» рассказывала о том, что делать, если антитела после вакцинации так и не появились.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»