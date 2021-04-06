Первая партия «ЭпиВакКороны» скоро прибудет в Петербург

«На этой неделе ожидается поступление вакцины «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, суспензия для внутримышечного введения, производитель АО «Вектор-Биальгам», для вакцинации 13 770 человек», — говорится в отчете межведомственного координационного совета.



Это одна из самых ожидаемых и спорных российских разработок. «Фонтанка» уже пообщалась с вакцинированными добровольцами, которые жалуются на отсутствие антител и реакций организма на введение препарата — их рассказы можно прочитать в этом материале.

