Наваждение в 96 млн. Как в Петербурге ФСБ умоляла гендиректора не отдавать жуликам последние $700 тысяч

Фото: LM Otero/AP/TASS Поделиться Поделиться







Нашему ньюсмейкеру – Владимиру Петровичу 70 лет, но он является генеральным директором солидной петербургской компании, имеющей отношение к еще более солидной корпорации. Из уважения к возрасту опустим бренд – фирма занимается нефтью и его трейдом. Ему много кто звонит, но на прошлой неделе он услышал в своем мобильнике прочный, официальный баритон. Говорил, якобы уполномоченный представитель «Центрального банка РФ». Из текста было понятно, что все средства Владимира Петровича в исключительной опасности, но Центробанк готов их спасти и даже возбудить грозное уголовное дело. Дальше вы можете подставлять любые слова массы мошенников, окучивающих россиян 24 на 7.



Владимир Петрович начал методично снимать деньги. К прошедшим выходным он снял в Сбере 45 миллионов рублей и лично отдал инкассаторам, чтобы они, соответственно, инкассировали в столичное, особо охраняемое хранилище. Но плохо вы знаете Владимира Петровича, если думаете, что после этого последовало банальное заявление в полицию с предсказуемым «глухарем».

Денег оставалась еще уйма. В понедельник, 5 апреля, он вновь провел мобильный сеанс с «центробанком». И в этот раз психокоррекция удалась. Он заказал 51 миллион в офисе ВТБ на Шпалерной, где для привилегированных. Менеджер его не раз и не два переспросил, мол, вы уверены-уверены? «Владимир Петрович, на 100 процентов? Владимир Петрович, на 101 процент?». Но пациент был тверд и решителен. Он положил 51-миллионный транш в сумку и унес её. Положил её в ожидавший «Мерседес», не побоюсь этого окончания – «Бенц». «Бенц» уехал, но они обещали перезвонить. Тоже самое в этот момент делал сотрудник банка, так как последние слова Владимира Петровича касались каких-то спецпредставителей спецбанка и спецопераций.



Пропуская незначительные подробности, возвращаемся к сцене, когда к Владимиру Петровичу к ночи, 5 апреля, приехали оперативники Службы экономической безопасности с Литейного, 4. Кстати, вовремя, так как буквально застали его за переговорами с «центробанком». Владимир Петрович обсуждал снятие последних 700 тысяч долларов. Генеральному директору гости в штатском демонстрировали удостоверения, полномочия, убеждали и вскидывали руки к потолку. «Опомнитесь!». Но Владимира Петровича Лубянкой не испугаешь. Он раздражительно объяснял молодежи, что и вчера, и сегодня, ведет дела не с каким-то чекистами, а с самой кремлевской казной. Наконец, где-то из глубины глубин замерцал здравый смысл.

Не исключено, что это произошло после того, как Владимира Петровича предупредили: «Нам придется Вас связать».

И вот он уже подконтрольно ведет дискуссию. Стрелку забили грамотно, возле того же офиса ВТБ на Шпалерной – 6 апреля, в 14:00. Как говорится, не опаздывайте. В этом месте уже надо издеваться над жадностью жуликов. Они приехали. Всем бы такие нервы. Дальше вы понимаете – Владимира Петровича к ним подпустили, но с куклой. Приняв куклу, некто Максим Ковалев и Тихон Колесников были тоже «приняты». В неудобных для них позах им пояснили: «Привет, мы из конкурирующей организации».



В принципе – все. Если читателям «Фонтанки» станет невтерпеж узнать, нашли ли у них 96 миллионов – пишите в редакцию – мы поинтересуемся. Что касается Владимира Петровича, то он пришел в норму. По данным «Фонтанки», упорно убеждает сотрудников, сослуживцев и, наверняка, домочадцев, что его загипнотизировали.

Посмотреть же на «инкассаторов» можно будет завтра в районном суде на выборе меры пресечения. Гипноз вряд ли вменят.

Евгений Вышенков, Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»