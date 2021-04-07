Фото: graceie с сайта Pixabay Поделиться Поделиться







В конце марта глянец Buro24/7 объявил, что в Петербурге заработал новый элитный салон красоты под московским брендом Buro Beauty, принадлежащим светскими дамам — Светлане Бондарчук, Полине Юмашевой и Наталии Дубовицкой (супруга Владислава Суркова). Как говорят конкуренты, «заходят жестко», переманивая персонал и хвастаясь в Instagram первыми звездными посетителями.

Салон Buro Beauty открылся в помещении площадью 300 кв. м на первом этаже знакового здания на Мытнинской набережной, 5. По соседству расположены офисы компаний, родственных «Газпром нефти», и ресторан «Пробка» Арама Мнацаканова. Салон планировали открыть еще в 2020 году, но из-за пандемии это случилось позже.

Основным владельцем этого бизнеса в Северной столице стала предпринимательница Светлана Кузнецова, чье имя знакомо в среде подрядчиков «Газпрома». Компания «Бюро СПб» зарегистрировалась по этому адресу в январе 2020 года. По 22,5% в ней владели Юмашева и Дубовицкая, еще 5% принадлежали экс-супруге режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской. Собственницей оставшихся 50% стала как раз Светлана Кузнецова. Причем в августе она увеличила свою долю в уставном капитале «Бюро СПб» до 75%, соответственно, доли остальных бизнес-леди сократились вдвое. Теперь устройство организации больше напоминает франшизу, и проект наверняка требовал многомиллионных инвестиций. В разговоре с «Фонтанкой» участники рынка подрядов «Газпрома» вспоминают, что не раз видели полную тезку Светланы Кузнецовой в компании Александра Кузнецова, главы ООО «Газпром комплектация» и ООО «Газстройпром-комплектация», и предполагают у них родственные отношения. Кроме того, Светлана Кузнецова в нескольких юрлицах выступает равноправным партнером Ивана Сибирева, руководителя АО «Стройтранснефтегаз». Например, они совместно владеют зарегистрированными в Москве ООО «Вайн Энд Краб СПБ» и ООО «Мосмакс Лахта», которые создавались под ресторан в башне Лахта Центр. После выхода из проекта братьев Березуцких заведение ждет реконцепт.

«У нас состоялось техническое открытие. Мы уже оказываем все услуги. Много приходит гостей, все новые и новые лица. У нас уже есть успехи, да. Люди ходят, им нравится, отзывы положительные», — поделилась с «Фонтанкой» впечатлениями от открытия салона Светлана Кузнецова. Она добавила, что и сама ходит в свой салон, а на вопрос, почему ей приглянулась именно эта сеть, загадочно ответила: «Сложилось все так, чтобы «Бюро» было здесь». Пока планов об открытии в Петербурге новых точек сети нет. Ноготочки от селеб При всем внешнем пафосе, высоких платежеспособности и уровне жизни клиентов элитные салоны даже при оборотах в сотню-другую миллионов не могут похвастаться большой прибылью. В докризисное время многие из них не вылезали из убытков, а в пандемию выстроились в очередь за господдержкой, подобно своим коллегам из массового сегмента, и получили десятки миллионов от государства. Лучше всего элитный бьюти-бизнес развит в Москве и Подмосковье, а прежде всего — в элитных поселках вдоль Рублевско-Успенского шоссе. Практически за каждой сетью салонов скрывается известное имя, но это не всегда гарантирует прибыль.

Одну из ведущих позиций на люксовом рынке страны занимает сеть салонов под итальянским брендом Aldo Coppola. Она принадлежит Марии Бротон-Худоян и начитывает 13 центров красоты по России, более половины из которых расположены в Москве и Подмосковье. Своей сетью салонов Keep Looking обзавелась «Вице-мисс России», участница «Мисс Мира-2009» Ксения Шипилова, а бывшая модель и актриса Оксана Лаврентьева основала центры здоровья и красоты «Белый сад». Пока что они представлены только в столице, где светская жизнь бьет через край, но некоторые их конкуренты уже закинули удочки петербургским модницам. Бизнесмен Алексей Волчков открыл для россиян французскую сеть салонов премиум-класса Dessange. Под этим брендом работают 13 точек по стране: восемь в Москве и одна в Петербурге (на Большом проспекте Петроградской стороны). Владельцы продают франшизу, которая будет стоить потенциальным партнерам от 20 млн рублей, но предупреждают, что для выхода на безубыточность может потребоваться от полугода, а сроки окупаемости могут составить от двух лет при рентабельности бизнес-проекта в 15%. Сеть премиальных салонов Prive7 Сузанны Карповой (Войт) и визажиста Ирины Митрошкиной тоже добралась до Петербурга. Точка находится в Басковом переулке, в элитном ЖК «Русский дом».

Внутри бюро Сеть Buro Beauty относится к убыточной части рынка. Здесь самое время сказать, что эта история не про бизнес, а про хобби и желание подарить гостю чувство собственной особенности. По данным СПАРК, совокупная выручка четырех основных юрлиц сети в 2019 году составила более 430 млн рублей, а убыток они показали при этом — более 80 млн рублей. Злые языки в телеграм-каналах даже говорили, что Светлана Бондарчук совсем отчаялась и стала продавать онлайн-марафоны с секретными подкастами и возможностью поговорить с ней лично. Другие рассуждали, что имя и лицо светской дамы нужно салонам, только чтобы завышать цены, которые, видимо, и по московским меркам кусаются. К слову, телеграм-каналы усматривали связь между появлением салона сети Бондарчук, Юмашевой и Дубовицкой с возможным переездом Госсовета в Петербург. Но если это пока неточно, в Северную столицу уже точно начали перемещаться головные офисы структур «Газпрома». Участники местного люксового рынка красоты будут с интересом наблюдать, как потребители отреагируют на цены, которые, по ощущениям, все же процентов на 10 выше петербургских. Совладелица «Бюро СПБ» с этим не согласна. «В нашей сети салонов Buro Beauty цены ниже, в Москве выше примерно на 15%, у нас цены идут вровень с другими люксовыми салонами Петербурга. Мы не ставили свои цены выше, чем у наших ближайших конкурентов», — утверждает Светлана Кузнецова.

Вероятно, в цены включено эстетическое удовольствие клиента от нахождения в светлом отремонтированном помещении с большими окнами и без лишних людей, терзающих тонкую душу своими неинтересными бытовыми разговорами. Как убедилась корреспондент «Фонтанки», здесь весь персонал выходит тебя встречать с приветливой улыбкой. Каждый сотрудник назубок знает весь ассортимент услуг и готов в любую минуту с искренним восхищением в глазах прорекламировать что-нибудь эдакое, о чем в салонах классом пониже никогда и не слыхали. У клиента есть возможность уединиться в отдельной комнатке с мастером или несколькими мастерами сразу, если нужно сэкономить время, а «в номер» принесут напитки и блюда из соседнего ресторана. В туалете такого богатого салона вместо простого крестьянского освежителя воздуха — ароматическая свеча и золотой ершик почти из расследования Навального. Но из сказки в реальный мир вернет оброненный на пол кем-то проездной «Подорожник».

Фото: скриншот сторис instagram / buro beauty spb Поделиться Поделиться







Нареканий к мастерству «специалистов по красоте» нет. Но оно и неудивительно — они же не из ниоткуда взялись: один из ведущих игроков петербургского рынка, любимый бизнес-леди и чиновницами Toni&Guy, отметил, что московский новичок агрессивно переманивает его сотрудников.



«Они очень жестко заходят на рынок и начинают очень сильно хантить персонал, — сказала «Фонтанке» управляющий партнер «Toni&Guy Санкт-Петербург» Елена Игнатьева. — Мы такого в жизни в Петербурге никогда не ощущали, как сейчас. Сотрудники им отказывают, а они прямо уговаривают прийти, посмотреть, попробовать». С другой стороны, участники рынка признают, что миграция сотрудников на узком премиальном рынке — обычное дело. «Мы никого не хантим. Я считаю, что мы просто новый игрок на рынке, который интересен для других мастеров. У нас хорошие условия, атмосфера, коллектив, люди сами к нам идут. Мы никого не перехватываем, и я не считаю владельцев других салонов какими-то работорговцами», — прокомментировала Кузнецова. На вопрос корреспондента, какие все же зарплаты у сотрудников ее салона, «московские» или «петербургские», она сказала: «Справедливые». Красавицы проснулись по весне Опрошенные «Фонтанкой» игроки рынка отмечают, что конкурировать с известной московской сетью будет «интересно». По их мнению, закрепится ли она в Петербурге, во многом будет зависеть от ценовой политики. Коронавирус, похоже, задал тренд на заботу о здоровье, и сейчас клиентов интересуют косметологические услуги. Необходимая для омолаживающих и подтягивающих процедур и уколов медицинская лицензия у «Бюро СПб» в наличии. «Люди сейчас уделяют много внимания лечению и восстановлению как тела, так и волос, и ногтей. Очень много наших клиентов отходит от гель-лака. Раньше это было в тренде, а сейчас примерно 30% девушек переходят на естественное покрытие. Обычный лак по стоимости дешевле, но, как правило, клиенты добавляют уход — скрабы, кремы», — сообщила «Фонтанке» владелица салона красоты премиум-класса «Числа» Мария Фурсова. «Клиенты тратят деньги на что-то более глобальное. Скажем, на окрашивание волос много денег сейчас тратить не будут, но при этом потратятся на качественную аппаратную косметологию. В целом март — первый месяц после пандемии, который показал нормальные обороты докризисного уровня», — отметила совладелица салона бизнес-класса «Бенуа Медикал Спа» Ольга Ахметова. «Этот март по показателям лучше, чем вообще когда-либо, даже в 2019 году», — согласна Елена Игнатьева. Она связывает это с тем, что ее салон не поднимал цены и весь год работал над качеством услуг. Мария Фурсова отмечает, что в ее салоне поток клиентов в марте вырос на 20%. Хотя, по ощущениям предпринимателей, элитная сфера красоты пострадала не так сильно, как коллеги из эконом-сегментов, некоторые старожилы рынка чувствуют себя неважно. Так, управляющее известным салоном «Диадема» на Большой Морской ООО «RETRO» с февраля 2021 года находится в стадии ликвидации. По данным СПАРК, фирма на 51% принадлежит Асе Борисовой, совладелице управляющей компании «Кредо» — постоянного участника рынка подрядов «Газпрома». Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»