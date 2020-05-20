Ресторанный проект братьев Березуцких прощается с «Лахта-центром» после смены владельцев

После того как долю Ивана Сибирева в проекте братьев Березуцких Twins Garden приобрел Алексей Репик, владелец фармацевтической компании «Р-Фарм» и председатель «Деловой России», москвичам пришлось отказаться от проекта в «Лахта-центре».

Московские рестораторы Иван и Сергей Березуцкие объявили, что не будут участвовать в запуске ресторана в достраиваемом «Лахта-центре» в Петербурге. Это произошло после того, как их партнер, петербургский топ-мененеджер структур «Газпрома» Иван Сибирев продал свою долю в бизнесе Березуцких, рассказали братья в интервью Market Media.

«Открытие ресторана в «Лахта-центре» подразумевалось совместно с нашим прошлым инвестором. Так как мы разошлись, естественно, мы не будем заниматься и «Лахта-центром». Это точно», — рассказал Иван Березуцкий. Кто будет вместо них развивать ресторан на 76-м этаже небоскреба, он предполагать не стал: «Не знаю, да даже и не хочу об этом думать».

«Фонтанка» общалась с Сергеем Березуцким после того, как стало известно, что их ресторан должен появиться на верхних этажах самого высокого здания Европы, на высоте 319,2 метра. Тогда он рассказывал, что предложенная ими концепция предусматривает создание ресторана современной русской кухни, «основанной на использовании лучших, уникальных продуктов из каждого региона страны», которая будет демонстрировать «гастрономическое разнообразие России».

Ресторан планировалось запустить еще осенью 2019 года вместе с официальным стартом работы самого «Лахта-центра». Однако подготовка небоскреба к приему офисных служащих «Газпрома» затянулась.

Московский ресторан братьев Березуцких Twin Garden в прошлом году занял 19-е место в рейтинге The Worlds 50 Best Restaurants.