«Мы еще не познакомились, только знакомимся». Как в Петербурге живет семья с 15 детьми

Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру». Поделиться Поделиться







С семьей Алтуховых мы встречаемся в Красном Селе у местной православной церквушки. Признаются, что от журналистов уже устали, — одно время они заявлялись на порог один за другим. Пришли не всем составом: кто-то на кружках, кто-то — приболел. Прогуляться родители взяли с собой пятерых младших мальчиков (от 6 до 11 лет). В семье еще пятеро парней и пять девочек.

Живут в частном доме в Горелово: «это временно», официально прописаны в Калининском районе. Жилье Алтуховым предоставили дальние родственники несколько лет назад. На квартиру от города в свое время претендовали, но произошли сложности, которые Алтуховы «выносить на публику» не захотели.



«Но у меня никогда не возникало такого вопроса, почему какой-то семье дали жилье, а нам нет. Обиды нет, мы сами справляемся», — спокойно рассказывает Анна. Помимо полагающихся многодетным семьям выплат, которых стало хватать только сейчас, однажды дали «Газель». «Это еще при Валентине Ивановне было», — говорит Павел. Машину продали, взяли микроавтобус, он поудобнее.



Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру». Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру». Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру». Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру». Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру». Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру». Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру». Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру». Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру». Поделиться Поделиться







Никаких наград и отличительных знаков Алтуховы раньше не получали, а теперь город им выплатит 100 тыс. рублей. Это кстати, но мечтать не мешает.

«Было бы неплохо даже еще одну «Газель» или квартиру, комнат на восемь», — задумчиво говорит отец семейства. «Ну куда», — призывает Анна мужа к скромности. «А ну да, на 10 комнат, — уточняет Павел, — и автобус можно». Родители беспокоятся о детях. Самый старший, 23-летний Илья, уже создал свою семью, а жилья нет. «На очередь встанут», — добавляет Анна.

В каждой руке у родителей по детской ладошке. Глава семейства идет впереди, мать в сопровождении сына постарше поспевает за ним с двумя мальчишками. К званию Алтуховы относятся без восторга, никаких признаков получения почетного статуса они еще не видели. «Грудь свободна от орденов, только «орден Сутулого» имеется», — говорит Павел.



Алтуховым и без званий жилось неплохо, участвовать во всем этом изначально не хотели, волокиты много, но город подсуетился и попросил собрать соответствующие документы, а они согласились. «Приятно, конечно, что город заботится, но почему-то раньше многодетным родителям регулярно давали статусы в зависимости от количества детей, а сейчас процедура больше походит на конкурс. Ни за пятого, ни за десятого ребенка ничего не получали», — разводит руками Анна.

Иметь большую семью для них — уже традиция. Павел — 11-й ребенок в своей семье. Еще в Советском Союзе его мать получила все три степени и золотую звезду «Мать героиня». Аня, 15-й ребенок Алтуховых, стала 99-й внучкой для бабушки.

На жизнь хватает Пока разговариваем, дети разбежались по парку, но соблюдая указ матери быть на виду. «Пашка, ты как милостыню просишь стоишь», — говорит отец, завидев сына, залезшего на еще не растаявшую гору снега. Глава семьи служит в церкви, но со смущением признается, что времени этому уделяет немного. В семье он единственный кормилец, зарабатывает чем придется.



«Баранку кручу, картон собираю«, — говорит он. На жизнь, по его словам, хватает. В среднем, чтобы всех прокормить, уходит тысяч 50, может, 80 в месяц, — прикидывает отец.

«Да нет, Паш, это уже слишком», — останавливает жена. Планированием бюджета занимается она, получается «скромно, но при этом очень хорошо». Продукты стараются закупать оптом и побольше, чтобы часто не бегать в магазин.

Разговор о взрослом заставляет детей прильнуть к отцу. Тут он вспоминает, что не зря пришли в это болото. «На площадку пойдете?» — спрашивает Павел, на что парни радостным хором отвечают положительно. «Смотри, смотри, кто это там по верху полез», — говорит Павел, указывая на детскую площадку, где дети забрались на конструкцию по веревкам. «Скажи Юрику, — дает Анна указание Ефиму, — чтобы он соблюдал правила безопасности, иди».

Полкило золота



«Жену поопытнее не выбирал, а просто увидел и влюбился». Алтуховы, несмотря на возраст, выглядят как молодая пара. Это обычные люди, на лицах которых не отразилось воспитание 15 детей, а уж тем более трудно представить, что у них есть еще и внук. Но тут даже не во внешности дело, а скорее в воодушевлении.



Глава семьи родом из Латвии, большая часть родственников у него живет там и в Эстонии. А Анна родилась в Ленинграде, в Петербурге у нее есть родной брат. На вопрос о том, как они познакомились, Павел отвечает с удивлением: «Так мы еще не познакомились, еще знакомимся, все новое и новое». Судьба их свела в Ленинграде. В ноябре прошлого года было 25 лет.

— 50 лет — золотая [свадьба], а тут это получается полкило.

«Полкило золота», — добавляет Павел.

Рассказывают, что с самого начала отношений хотелось спокойной и размеренной жизни, но достатка не было, жили на съемных квартирах, приходилось часто переезжать. «Довольствовались малым», — заключает Павел.

В свое время он окончил ПТУ, получил образование электросварщика, а Анна отучилась на кондитера. Судьбу со сладостями связать не получилось. «Она дома проявляет таланты в кулинарном деле, и дочка учится на повариху», — говорит Павел.

Первый ребенок появился, когда Анне было 26 лет. Большую семью не планировали, думали, «как бог даст». Большинство из 15 детей — погодки.



Спрашиваю о карьере — не мечтала ли Анна когда-нибудь о ней.

«Я?» — удивленно переспрашивает она.

«Желательно песочном каком-то», — смеется Павел.

«Мечты особой не было, да как-то и не расстраиваюсь по этому поводу. Не жалею, что столько детей родилось, все они желанные, и всех мы любим», — заключает Анна.

Большинство детей сейчас у Алтуховых еще несовершеннолетние. В самом начале было попроще, «они же не сразу все появились», шутит Павел. И добавляет: справляться со многим помогало терпение жены.

Отношение к контрацепции и абортам



Последнего ребенка Анна родила в 45 лет. Проблем по женскому здоровью 15-е роды не добавили, как и все предыдущие. Вспомогательные гормоны, знаменитую среди мамочек фолиевую кислоту и другие лекарства Анна никогда не принимала. Признается, что пила «чисто поддерживающие витамины», к примеру, Д3. Из всех возможных проблем во время родов она столкнулась только с кесаревым сечением.

«У каждой женщины свое здоровье, это все индивидуально. Некоторые и двух родить не могут, у них большие проблемы, а я смогла 15 родить. Когда в последний раз была у врача, он сказал, что все у меня там в порядке. Благодарю бога, что все дети здоровые», — говорит Анна.



Вопрос контрацептивов в семье Алтуховых никогда не стоял. Пара их не использовала. В целом они не против презервативов, но «как-то даже и не думали об этом». А вот на тему абортов — все очень строго. Относятся к этому негативно, а людей, которые идут на такой шаг, по словам Павла, очень жалко.

«Во-первых, люди себя обкрадывают, — это большое зло, и для себя они делают непоправимую травму. Но самое главное — это большой грех. А если у человека нет возможности вырастить ребенка и он вынужден прервать беременность, то в этом случае каждый будет отдавать отчет за себя сам, — говорит Павел.

Алтуховы рады большой семье. Моменты осознания своего счастья они часто ловят в мелочах. «Когда ты вот, к примеру, смотришь на раковину, а там гора немытой посуды, и ты такой берешь и начинаешь заниматься чем-то полезным для своей семьи. Это не как бремя, а как радость и благословение», — заявляет отец.

Мальчишки все это время бегали у памятника, спрашивали взрослых, почему расположенный в парке Вечный огонь так называется и почему нельзя лазать по мемориалу. У одного из них оказался блокнот. Туда он старательно записывает марки машин, а среди страниц — старая семейная фотография. На ней 11 детей и родители.



Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру». Поделиться Поделиться









Навальный и феминизм О судьбе нового поколения, когда молодые люди чаще думают о самореализации и карьере, а не о планировании семьи, Алтуховы размышляют с беспокойством. По словам Павла, самое прекрасное, что может сделать человек, живя на земле, — построить дом, нарисовать картину и дать жизнь новому человеку. В создании полноценной семьи он видит главную задачу человека, к выполнению которой должен стремиться каждый.

«Когда человек закрывает себя от самого главного и гонится за второстепенным, то упускает основы жизни. Когда ты являешься проводником новой жизни, ты исполняешь свое предназначение», — говорит глава семейства.

А вот за своих детей Алтуховы в вопросе выбора пути не переживают. «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: «Что такое хорошо и что такое плохо?» — цитирует Павел стихотворение Владимира Маяковского, — Вот у нас так».

Как в семье относятся к участию в протестных акциях и беспокоятся ли за политические взгляды чад? По словам Анны, когда в начале года проходили протесты, она предупреждала детей не участвовать в этом, потому что «незачем бунт устраивать». А Павел считает, что «не нужно быть марионеткой в чужих руках, а иметь собственное мнение, которое должно быть трезвое и разумное»: «Если бы сын сказал — Пап, я завтра пойду на митинг за Навального — мы бы спокойно с ним об этом поговорили. Но если бы я понял, что это невзвешенное решение, то я бы отговорил».

С интернетом родители предупреждают детей быть аккуратнее, но определенного лимита в семье не установлено, необходимости вводить его нет. Дома у Алтуховых два компьютера, гаджеты есть у всех подростков, а вот маленьким детям Анна ненадолго иногда дает поиграть в свой телефон.

«Любые взгляды, нездоровые наклонности, мы все это стараемся предугадывать и обсуждать заранее», — говорит отец. Поэтому с феминизмом Алтуховы тоже знакомы, но относятся к нему по-своему.

«Это превышение женщин над мужчинами, — заявляет Павел, — Люди как будто не до конца видят полезность и глубину местоопределения женщины. Она же красивая, добрая и сотворена мужу как помощница, и когда это видят не как что-то низшее, а как первостепенное, благословенное, — вот тогда все на своих местах».

На вопрос о том, должна ли женщина иметь равные права с мужчиной, он отвечает, что «она достойна уважения, и все в этом сказано». По его словам, женскому полу не стоит искать места под солнцем, а «надо занимать то, которое определено, и видеть в этом счастье». Анна заявляет, что ей места под солнцем хватает, а лезть на место мужчины она не хочет. «Он деньги в дом приносит, я детьми занимаюсь и выступаю как помощница», — говорит она.



«Главное, чтобы пандемия не осталась в мозгу» Рутина иногда захватывает, но отдыхают Алтуховы просто — «сначала на правом боку, потом на левом», шутит глава семейства. Когда позволяют финансы, всей гурьбой отправляются на шоппинг. Любит семья путешествовать и подальше, что делает часто на своем микроавтобусе. В основном к родственникам в Европу. На всю семью у них 16 виз. А еще и «Крым наш», гордо заявляет Павел, отмечая, что с родными «освоил почти все берега».

Время для романтики муж и жена тоже находят. «Сейчас, слава богу, уже есть с кем младших оставить, старшие исправляются», — говорит Анна. С Павлом они любят приезжать в центр Петербурга, гулять по вечерним набережным, любоваться Невой и посидеть в каком-нибудь кафе.

22-летний сын Дмитрий признается, что с детьми сидит охотно. И когда узнавал, что мать беременна, никогда не думал: «ну вот, еще один будет». Особенно мальчишкам полюбилась последняя сестренка, которая из них «веревки вьет». Сверстники, по словам ребят, из-за большой семьи их не дразнили: «Все говорили: «Вау». Ну, а что, они все ходят обделенные вниманием, а мы погодки, всегда вместе и дружные».

А вот интерес со стороны прохожих и туристов встречается: китайцы фоткают. В основном все реагируют на семью с 15 детьми хорошо, но бывают исключения. По словам главы семейства, встречаются люди с эксцентричным мышлением, и тогда «можно услышать всякое».

Вот родственникам Алтуховых, в каком-то смысле, приходится несладко, подарков нужно дарить больше обычного, но, «слава богу, многие не в России», заявляет Дмитрий. «Да и карантин пошел на пользу их кошельку», — говорит Павел.

В разгар пандемии коронавируса и ограничений семья старалась из Горелово особо не выезжать. Там у них огород и двор, на которые были брошены все силы. «Дом у нас не такой большой, там не до дистанции», — отмечает Дмитрий.

Явных признаков болезни ни у кого не замечали, у некоторых была слабость, но до больниц дело не доходило. Тесты на антитела семья не сдавала. Если каждому сделать мазок, то по нынешним расценкам придется отдать целое состояние. Поэтому о своем иммунитете к новой инфекции Алтуховы не знают, но этот вопрос их не мучает.

«Главное, чтобы пандемия не осталась в мозгу. Бывает, на людей все это так надавливает, что они уже не могут нормально жить. И чаще вот этот постскриптум от пандемии оказывает влияние больше, чем сама болезнь», — считает Павел.

Детские визги в парке разбавляют переливы колоколов церкви. «Ну все, пробил наш час», — заявляет Павел и кричит на весь парк своим разбежавшимся детишкам: «Поехали».

Возвращаются тем же строем. Папа идет впереди, машет жене и идущим вместе с ней мальчикам, чтобы они поторапливались к переходу. Через дорогу к парковке бегут всей гурьбой, пока не зажегся красны. Отец садится за руль большого микроавтобуса, мама поочередно провожает каждого в салон, одним движением захлопывает дверь, а потом запрыгивает к «капитану» корабля на переднее. В окнах на прощание мелькают светлые маленькие ладошки.



Мария Долбиш, специально для «Фонтанки»

