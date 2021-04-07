Продовольственная инфляция в России в марте 2021 года сбавила темп. Как следует из данных Росстата, опубликованных 6 апреля, в первый месяц весны продукты питания подорожали на 0,8%, что в два раза меньше, чем в феврале (1,5%). Всего же с начала года стоимость еды выросла на 3,1%. Опрошенные «Фонтанкой» участники рынка подтверждают, что разогнавшиеся цены, наконец, готовы притормозить. Для тех, кто придерживается иного мнения, готовит проверку ФАС.

О предстоящем увеличении стоимости неотъемлемого компонента Пасхи – яиц – ретейлеры сообщили еще в середине февраля. По их словам, поставщики предупредили о грядущем повышении цен на 10%. На столько же должно было, по их словам, подорожать мясо птицы. Причина - удорожание кормов, снижение производства из-за распространения птичьего гриппа и сокращение поставок импортных яиц.



К марту государство успело договориться с поставщиками о сдерживании цен на эти продукты, пообещав ввести новые механизмы поддержки производителей. Ранее резкое подорожание сахара и подсолнечного масла заставило чиновников ввести, а затем продлить соглашение о заморозке стоимости на них.

Но цены на полке продолжили расти. По данным Росстата, за последний месяц яйца стали обходиться российским потребителям на 5,3% дороже, сахар — на 2,1%. Не дешевели и те продукты, до которых госрегулирование пока не добралось: в марте молоко и сливочное масло стало стоить на 0,5% больше.

В итоге «индекс кулича» в Петербурге к Пасхе увеличится, как минимум, на 17,3% по сравнению с прошлым годом. Стоимость продуктового набора, необходимого для его приготовления, сейчас составляет 320 рублей, тогда как годом ранее 273 рубля. Но новых скачков за оставшийся до христианского праздника месяц уже не предвидится, успокаивают ретейлеры: розница уже догнала опт.



Фото: автор Мария Цыганкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Из ингредиентов, динамику стоимости которых отслеживает Росстат, сильнее всего, по сравнению с прошлым годом, в Петербурге подорожал сахар — на 49%. На втором месте оказались яйца — на 29%. Мука прибавила в цене 7,9%, сливочное масло — 5%. Молоко, напротив, подешевело на 4,8%. По словам участников рынка, за год заметно выросла стоимость сухофруктов — примерно на 20%, вслед за изменением курсовой разницы. Расценки на сахарную пудру увеличились примерно на 30%, ранее оценивали в ассоциации Руспродсоюз.



По словам ретейлеров, яйца эконом-сегмента обычно закупались на бирже, и преддверии Пасхи цены на них традиционно шли вверх. Но в этом году повышение уже произошло. С августа биржевые цены подскочили на 25-30%, догнав брендированную продукцию птицефабрик, которая подорожала примерно на 10%. «В итоге мы отказались от биржи и перешли на годовые контракты с производителями», - говорит совладелец «Реала» Александр Мышинский. Но от дальнейшего роста это не спасло: буквально на днях пришла заявка на новое повышение на 6% с 10 апреля.

В отличие от сахара, которым ретейлеры традиционно торгуют почти без наценки, на яйцах они стремятся заработать. Средняя цена в рознице, по данным Росстата, вплотную приблизилась к 80 рублям. Но полочный рост, вероятно, уже остановится. «Категория С1 останется в диапазоне 80-85 рублей, и от этих цен будут акции», - прогнозирует Александр Мышинский. Крупные федеральные сети продолжают продавать купленные на бирже яйца с нулевой наценкой. Упаковки по 30 штук можно найти за 210-240 рублей, то есть около 70 рублей в пересчете на десяток.



В сети «Лента» сообщили, что пока также не получали от своих контрагентов уведомлений о новом увеличении закупочных цен на яйца. Не ожидают предпасхального подорожания в в «Лэнде». «Цена закупки и розницы не менялась. Писем от поставщиков тоже нет», - отметили в компании.

Цены на сахар и подсолнечное масло пока остаются стабильными: сети, подписавшие соглашения о заморозке, не могут их повышать. Но участники рынка уже столкнулись с обратной стороной госрегулирования — дефицитом. Небольшие сети утверждают, что найти товар по зафиксированной стоимости по-прежнему проблематично: поставщики его попросту не отгружают.

Наиболее критичной оказалась ситуация с сахаром. «Мы писали письма в Минпромторг, где нам подтвердили, что мы имеем право на закупку по установленным ценам. Теперь пишем в Минсельхоз», - рассказывает Александр Мышинский. По его словам, последние закупки компания сделала по 51 рубля за килограмм, тогда как на полке должна держать стоимость 46 рублей. Но на этой неделе крупный производитель Русагро согласился отгрузить петербургской сети две машины. Масло удалось найти по 98 рублей за литр (соглашение с правительством предполагает, что его участники должны получать продукт по 95 рублей за литр — прим.ред.).



По муке сильное подорожание также уже состоялось. Упаковка самой популярной в Северной столице марки «Предпортовая» в опте подорожала, по словам участников рынка, примерно на 10% еще прошлым летом. В рознице средняя цена за 1 кг, по данным Росстата, к апрелю приблизилась к 50 рублям. Чтобы сделать подорожание не таким ощутимым. производители стали выводить на рынок упаковки меньшего объема.

Молоко пока не дорожает, хотя все предпосылки для этого есть, утверждают производители. «В прошлом году сильно выросли цены на корма из-за повышения расценок на зерно. В этом году дорожает упаковка в связи с ростом биржевых цен на сырье», - комментирует заместитель генерального директора «Пискаревского молочного комбината» Георгий Житмарев. По его словам, заводы пока не повышали цены, так как имеют запас рентабельности и опасаются, что это приведет снижению объемов потребления. «Мы уже видим сокращение реализации, получить большее не хотели бы», - говорит топ-менеджер.

Снижение средней цены, которую зафиксировал Росстат по Петербургу, вероятно, связано с тем, что покупатели переходят на более дешевую продукцию, а сети стали проводить больше акций. Но введение обязательной маркировки молочной продукции (с 1 сентября для товаров с длительными сроками хранения, с 1 декабря для остальной — прим ред.) все же заставят включить эти затраты в стоимость на полке, говорит Георгий Житмарев. По его словам, производители и ретейлеры уже попросили Минсельхоз снизить плату за маркировку для отрасли. «Расценки вводились, когда начали маркировать шубы, которых продавалось тысячи в год. Не надо ли для молочной продукции, которой продается 20 млрд упаковок в год, уменьшить расценки», - рассуждает топ-менеджер. Но ответ пока не получен.

