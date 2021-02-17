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Ретейлеры подтвердили готовность повысить цены на мясо в России

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили готовность повысить цены на яйца и мясо птицы. Соответствующее уведомление было уже направлено в Минпромторг. Об этом со ссылкой на источник на розничном рынке 17 февраля сообщают «Известия».

В сообщении уточняется, что к грядущему повышению цен на мясо в России привёл запрос производителей повысить отпускные цены на продукцию на 10 %. По словам председателя президиума АКОРТ Сергея Белякова, из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа произошло сокращение объёма продукции на рынке, также внутренние издержки птицеводов увеличиваются из-за роста стоимости кормовой базы и существенного сокращения поголовья. В связи с этим Беляков назвал экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающим.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о возможном скором росте цен на колбасу.

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Комментарии (5)

Russomatroso
Что-то, не помню я новостей о массовых вспышках птичьего гриппа в стране. С добрым утром. Даешь, яйки по 200!
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо....
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо...
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