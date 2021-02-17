Ретейлеры подтвердили готовность повысить цены на мясо в России

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили готовность повысить цены на яйца и мясо птицы. Соответствующее уведомление было уже направлено в Минпромторг. Об этом со ссылкой на источник на розничном рынке 17 февраля сообщают «Известия».



В сообщении уточняется, что к грядущему повышению цен на мясо в России привёл запрос производителей повысить отпускные цены на продукцию на 10 %. По словам председателя президиума АКОРТ Сергея Белякова, из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа произошло сокращение объёма продукции на рынке, также внутренние издержки птицеводов увеличиваются из-за роста стоимости кормовой базы и существенного сокращения поголовья. В связи с этим Беляков назвал экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающим.

