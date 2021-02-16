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В России могут резко вырасти цены на колбасу

Мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10–15 %. Производители аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы. Об этом 16 февраля со ссылкой на представителей ретейлеров пишет «Коммерсантъ».

По данным одного из крупных переработчиков мяса, которого цитирует издание, в настоящее время стоимость тушки бройлера первой категории на рынке составляет 138 рублей за килограмм, в то время как годом ранее цена не поднималась выше 92 рублей. Килограмм свинины на кости, в свою очередь, стоит около 138 рублей против 119 рублей в феврале прошлого года.

В Минсельхозе РФ по этому поводу заявили, что из-за перенасыщения рынка в начале 2021 года цены на свинину и мясо птицы упали, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет.

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Комментарии (43)

WuhanRockCafe
Хм, давно интересуюсь - кто съедает "монбланы" отечественного колбасного продукта, которым завалены стеллажи продмагов всех калибров?
От этой так называемой еды даже вороны клюв воротят.
Ну захотелось мяском себя побаловать, так чего проще - запек кусок свинины с чесночком и специями, да со свежим хлебушком лучше и не придумаешь закусона.
pigledyvigledy
Ну фсё - теперь режым падет.
Cashmare
нуууу, пока стоимость колбасы, которую я еще в состоянии жрать, не превысила стоимость мяса - пофиг. как только превысит - расчехляю ветчинницу, заботливо купленную 100500 лет назад непонятно зачем - и пусть сами жрут свою колбасу. осталось только запастись глутаматом натрия и нитритной солью, а то без них уже скучно )
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