В России могут резко вырасти цены на колбасу

Мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10–15 %. Производители аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы. Об этом 16 февраля со ссылкой на представителей ретейлеров пишет «Коммерсантъ».



По данным одного из крупных переработчиков мяса, которого цитирует издание, в настоящее время стоимость тушки бройлера первой категории на рынке составляет 138 рублей за килограмм, в то время как годом ранее цена не поднималась выше 92 рублей. Килограмм свинины на кости, в свою очередь, стоит около 138 рублей против 119 рублей в феврале прошлого года.

