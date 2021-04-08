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Цены идут на рекорд. Продовольствие в мире дорожает 10 месяцев подряд

Растительное масло достигло в цене 10-летнего максимума

Мировые цены на продукты питания достигли максимума с 2014 года. Ценовой индекс, рассчитанный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), в марте вырос до 118,5 пункта, что на 2,1% выше, чем в феврале.

Об этом говорится в докладе организации, опубликованном 8 апреля. Данный показатель отражает ежемесячные изменения стоимости наиболее распространенных продовольственных товаров.

Значительнее всего подорожало растительное масло. В марте его индекс вырос на 8% и достиг самой высокой отметки с июня 2011 года. Также заметно увеличились по сравнению с февралем цены на молочную и мясную продукцию — на 3,9% и 2,3% соответственно. Эксперты объясняют это ростом спроса в преддверии пасхальных праздников.

Подешевели по сравнению с февралем зерновые и сахар. Сильнее всего снизились цены на пшеницу, что объясняется ее высокими запасами в мире и ожиданием хорошего урожая в текущем году. Ценовой индекс зерновых остается на 26,5% выше, чем был в марте 2020 года. Стоимость сахара за месяц упала на 4%, но остается на 30% выше прошлогоднего уровня.

Ранее Росстат отчитался о замедлении продовольственной инфляции в России. Всего же с начала года стоимость еды выросла на 3,1%. Рассчитанный «Фонтанкой» «индекс кулича» увеличился за год на 17%. Первая попытка властей сдержать рост цен на сахар и масло оказалась не слишком удачной. Теперь чиновники предприняли новую попытку и пообещали участникам рынка компенсации за сдерживание цен.

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Комментарии (6)

Barmaley_5e4d0211d3423
Не обольщаемся.
"компенсации за сдерживание цен" - карман налогоплательщиков, в любом случае.
Alexander 17
Всё...капец. Рост цен теперь будет обьяснён ростом цен во всём мире. Как это всё просто...
Skazochny
откуда такие цифры 3.1%? не втыкаю, масло было 70, сейчас от 120 и это 3.1?
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