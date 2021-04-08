Цены идут на рекорд. Продовольствие в мире дорожает 10 месяцев подряд

Значительнее всего подорожало растительное масло. В марте его индекс вырос на 8% и достиг самой высокой отметки с июня 2011 года. Также заметно увеличились по сравнению с февралем цены на молочную и мясную продукцию — на 3,9% и 2,3% соответственно. Эксперты объясняют это ростом спроса в преддверии пасхальных праздников.

Подешевели по сравнению с февралем зерновые и сахар. Сильнее всего снизились цены на пшеницу, что объясняется ее высокими запасами в мире и ожиданием хорошего урожая в текущем году. Ценовой индекс зерновых остается на 26,5% выше, чем был в марте 2020 года. Стоимость сахара за месяц упала на 4%, но остается на 30% выше прошлогоднего уровня.

Ранее Росстат отчитался о замедлении продовольственной инфляции в России. Всего же с начала года стоимость еды выросла на 3,1%. Рассчитанный «Фонтанкой» «индекс кулича» увеличился за год на 17%. Первая попытка властей сдержать рост цен на сахар и масло оказалась не слишком удачной. Теперь чиновники предприняли новую попытку и пообещали участникам рынка компенсации за сдерживание цен.