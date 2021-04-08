Всё пойдёт по плану. Смольный просит ретейлеров обозначить потребности в сахаре и масле

автор фото Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Петербургские ретейлеры получили от Смольного предложение рассказать о своих потребностях в подсолнечном масле и сахаре. Это нужно, чтобы Минпромторг мог рассчитать объемы, которые поставщики должны отгрузить по «замороженным» ценам, и размер компенсаций за сдерживание подорожания. Федеральные сети уже несколько месяцев отчитываются в ведомство напрямую. Но пока цены продолжают расти.

«Необходимо строго по форме указывать потребность торговых сетей, не являющихся членами Ассоциации компаний розничной торговли и Союза независимых сетей и имеющих 20 и более торговых объектов», — говорится в письме за подписью замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, которое поступило в Смольный еще в конце марта (есть в распоряжении «Фонтанки»).

В Минпромторге «Фонтанке» подтвердили, что еженедельно проводят совещания с участниками рынка по поставкам масла и сахара в рамках соглашений о заморозке цен. «В целях обеспечения розницы товаром для населения мы запросили и направили в Минсельхоз информацию об объёмах потребностей федеральных и региональных торговых сетей, региональных оптовиков на сахар и подсолнечное масло на шесть месяцев до 1 октября 2021 года», — прокомментировали в ведомстве. Правда, по словам петербургских сетей, запросы от Смольного об их нуждах они получили уже после того, как пожаловались на невозможность купить товары по гарантированной стоимости. Идея зафиксировать стоимость сахара и подсолнечного масла пришла в голову чиновникам в декабре 2020-го, после того как президент Владимир Путин возмутился их резким подорожанием. Соглашение с Минпромторгом подписали федеральные сети и производители. Затем правительства Петербурга и Ленобласти предложили местным игрокам проявить «социальную ответственность» и присоединиться к соглашению.

https://www.fontanka.ru/2021/01/14/69697871/ По данным реестра на сайте Минпромторга, держать цены в обоих регионах пообещали 14 компаний и ИП. Среди них сети «Реалъ», Prisma, «Семишагофф», два потребительских кооператива, несколько одиночных магазинов, а также оптовые предприятия. Но купить продукты по зафиксированным в соглашении ценам оказалось непросто. Поставщики вежливо отвечали, что рады бы продать, но товара нет в наличии. В итоге сети оказались перед выбором: торговать в убыток или нарушить взятые обязательства. Судя по данным Росстата, после небольшого отката в начале года в марте цены продолжили расти.https://www.fontanka.ru/2021/04/06/69852635/ Оценив ситуацию, государство согласилось компенсировать бизнесу недополученный доход. Как следует из опубликованного 7 апреля постановления правительства, на эти цели будет выделено 9 миллиардов рублей. За каждый литр масла, проданный сетям по фиксированной стоимости 95 рублей, производители получат по 10 рублей. А за каждый килограмм сахара, проданный по 36 рублей, возместят 5 рублей. Ретейлеры, которые купят продукцию по такой стоимости, должны будут держать цены на полке в 110 рублей и 46 рублей соответственно.

По подсчету чиновников, этого хватит, чтобы до 1 июня реализовать по фиксированной стоимости 600 тысяч тонн сахара и до 1 октября — 600 тысяч литров подсолнечного масла. Но, вероятно, в последнем случае речь также идет не о литрах, а о тоннах. Только Петербург, по оценке участников рынка, потребляет 30 миллионов литров масла в год. Ранее полугодовые объемы производства в масштабе всей страны также оценивались в 600 тысяч тонн. Деньги будет распределять Минсельхоз между регионами, которые, в свою очередь, возместят потери производителям. Больше всего получат Краснодарский край, Воронежская, Ростовская и Белгородская области. Петербурга в списке получателей нет. При этом сети Северной столицы, присоединившиеся к соглашению о заморозке цен, продолжают испытывать сложности с поиском поставок не по завышенной цене. Своими впечатлениями от плановой экономики участники рынка поделились 7 апреля в ходе экспертного совета по розничной торговле при правительстве Петербурга. По словам совладельца сети «Реалъ» Александра Мышинского, выступившего от имени региональных сетей, федеральные чиновники в последние месяцы фактически перешли на ручное управление и диктовали производителям, сколько кому отгружать. При этом крупные ретейлеры получили «квоты» на все регионы присутствия, утверждает он. А вот региональные игроки приглашения поучаствовать в разделе пирога не получили. Добиться отгрузки по «правильным ценам» удавалось только после нескольких писем в Минпромторг, говорит предприниматель.

В комитете по промышленной политике Смольного подтвердили, что не были вовлечены в согласование поставок. «Мы их [ретейлеров, заключивших соглашения] отдали федералам, у нас только популяризация [заморозки цен]», — сказали в ведомстве. Подключение Смольного к процессу планирования дает надежду на то, что теперь министерства учтут также потребности локальных игроков, и производители начнут заключать с ними контракты, рассчитывает Александр Мышинский. Федеральные ретейлеры, действительно, предоставляли информацию об объёмах продаж федеральным чиновникам. Но утверждают, что делали это как раз для того, чтобы ведомство могло рассчитать размер компенсаций для производителей. «Минпромторг организовал сбор данных о количестве необходимых объёмов субсидируемых товаров для торговых сетей», — сказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Крупные игроки уверяют, что от плановой экономики пострадали и они, хотя рассказывать о своих проблемах предпочитают анонимно. «После заморозки цен на рынке резко упало количество сахара по ценам соглашения», — отмечает представитель одной из крупных сетей. Чтобы не допустить пустых полок, компания покупает товар по 52 рубля, а продает за 46. «Всё, что регулируется соглашением, должно стоить столько, сколько в нем прописано, независимо от того, за сколько мы закупили. Торгуем в убыток», — прокомментировал собеседник.

Но с введением механизма компенсаций ситуация должна улучшиться. «Сейчас производители будут заинтересованы продавать [по установленным ценам], чтобы получить субсидию», — считает представитель ретейлера. Кроме того, условием получения выплат от государства будет продажа напрямую в сети, что избавит рынок от перекупщиков, которые могут взять товар с целью придержать его до тех пор, пока соглашение о заморозке цен не прекратит действие. Рассчитанных Минпромторгом объёмов продукции должно хватить всем желающим, надеется представитель другой крупной сети. Правда, полностью рост цен это не остановит. Соглашение о заморозке действует на конкретную категорию товара — сахар-песок категории ТС2 и рафинированное бутилированное подсолнечное масло. Но в ассортименте ретейлеров есть немало других — к примеру, тростниковый и кусковой сахар, масло категории «экстра». Ценовое регулирование на них не распространяется. Соглашение также не фиксирует, какую долю в продажах должны занимать товары по замороженным ценам.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»