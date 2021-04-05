Заболеваемость коронавирусом падает, а смертность нет. «Потери от ковида в Петербурге уже сопоставимы с небольшой войной»

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Высокое нестабильное плато — Заболеваемость в стране сильно упала, но, по моим оценкам, она держится на уровне второй половины сентября, то есть это далеко не летние цифры, — рассказал «Доктору Питеру» аналитик Александр Драган, который следит за статистикой по коронавирусу с начала эпидемии. — В январе — феврале был очень резкий спад, который остановился уже в марте, и последний месяц заболеваемость в стране держится на одном довольно высоком уровне, а где-то даже вновь начала подрастать, пока довольно медленно.

По мнению эксперта, в стране пока нет признаков начала нового подъема. То, что происходит с заболеваемостью коронавирусом сегодня, скорее можно назвать высоким нестабильным плато: — В целом я ожидаю самой тяжёлой третьей волны в тех регионах, где до этого заболеваемость была ниже и где эпидемия реально началась только к осени. Это в основном юг, большинство дальневосточных регионов и часть северо-западных.

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Умирать в реанимации стали чаще Несмотря на устойчивое снижение заболеваемости и числа госпитализаций пациентов с ковидом в России, смертность в феврале и марте оставалась на одном уровне — в среднем 400–450 человек в сутки умирали от COVID-19. Для сравнения — на пике, в декабре 2020 года, на сайте «Стопкоронавирус. рф» фиксировалось больше 600 умерших. Одной из причин того, что число заражений падает, а число смертей нет, может быть и то, что люди расслабились, многие пожилые, сидевшие до этого в самоизоляции, вышли из дома. — В моей реанимации средний возраст пациентов — 67 лет, — рассказал «Доктору Питеру» врач-реаниматолог одной из «ковидных» больниц города. — За последние три недели поменялась немного клиническая картина. Люди стали болеть тяжелее, количество смертей увеличилось в реанимации — сегодня на глазах у одной пациентки умер ее муж, оба вместе лежали в реанимации уже две недели.

В инфекционные больницы больше стало попадать пациентов с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями. Многие умирают от последствий ковида, — правда, эти смерти в официальную коронавирусную статистику не попадают, но они будут видны потом в избыточной смертности. Потери Петербурга — как на войне

В петербургской коронавирусной статистике свои «странности» — на протяжении последней недели оперштаб фиксирует практически одно и то же количество заболевших коронавирусом. 5 апреля — 707 случаев заражения, 4 апреля — 711, 3 апреля — 717, 2 апреля — 708, 1 апреля — 710… Официальной смертностью в Петербурге, как говорят эксперты «Доктора Питера», похоже, стали манипулировать меньше. В Петербурге, по данным межведомственного координационного совета, в летальную статистику марта добавились 1320 смертей. Февраль забрал почти столько же — 1341. — По данным Росстата, избыточное количество смертей за период с апреля 2020-го по февраль 2021 года составляет порядка 16–18 тысяч человек, — говорит кандидат биологических наук, независимый аналитик Алексей Куприянов. — А вот по данным сайта «Стопкоронавирус. рф» за март 2020-го — февраль 2021-го учтено 11 077 смертей (по март 2021-го — 12 270). Видно, что ситуация с оперативной регистрацией улучшилась ко второй волне, однако часть случаев по-прежнему неизбежно ускользает от оперативного учета. Потери одного только Петербурга, как их ни считай, сопоставимы с небольшой войной...