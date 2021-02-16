«Бурлаки» уедут на лето в Финляндию. Русский музей отправляет репинские шедевры на выставку в Хельсинки

28 произведений Ильи Репина из коллекции Русского музея, в том числе «Бурлаки на Волге», «Садко», «Запорожцы», «Какой простор!», «17 октября 1905 года», а также несколько портретов и работа «Приготовление к экзамену», которую художник называл своей первой картиной, отправятся на временную выставку в Финляндию. Кроме них в заграничное путешествие отправятся портреты членов его семьи, работы религиозной тематики и городские пейзажи, — сообщили 16 февраля в Русском музее.



Выставка в Финляндии пройдет с 19 марта по 29 августа в залах Художественного музея Атенеум. «Фонтанка» называла этот международный проект среди самых заметных выставок 2021 года.

