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«Бурлаки» уедут на лето в Финляндию. Русский музей отправляет репинские шедевры на выставку в Хельсинки

28 произведений Ильи Репина из коллекции Русского музея, в том числе «Бурлаки на Волге», «Садко», «Запорожцы», «Какой простор!», «17 октября 1905 года», а также несколько портретов и работа «Приготовление к экзамену», которую художник называл своей первой картиной, отправятся на временную выставку в Финляндию. Кроме них в заграничное путешествие отправятся портреты членов его семьи, работы религиозной тематики и городские пейзажи, — сообщили 16 февраля в Русском музее.

Выставка в Финляндии пройдет с 19 марта по 29 августа в залах Художественного музея Атенеум. «Фонтанка» называла этот международный проект среди самых заметных выставок 2021 года.

Реэкспозиция планируется уже на днях: на время выставки в Финляндии места одних полотен Репина в залах Русского музея займут другие. Среди них, по данным пресс-службы, — «Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых» и «Проводы новобранца».

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