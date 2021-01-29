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Правая рука Кадырова объяснил драку «берсерка» из Чечни с ОМОНом материнским воспитанием. Его участь обещают «смягчить»

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, которого в СМИ часто называют «правой рукой Кадырова», заявил, что в поведении уроженца республики Сайда-Мухамада Джумаева, арестованного за нападение на ОМОН, виновато материнское воспитание. Об этом Даудов написал 29 января в своем Instagram.

Он описал свою встречу с родственниками Джумаева по отцу. Как выяснилось, молодой человек родился и учился в Москве, но его отец теперь живёт в Калининграде с новой семьёй. «После развода родителей он рос с матерью на чужбине, что, как известно, несвойственно для чеченских детей и плохо сказывается на полноценном формировании ребенка», — пояснил Даудов.

Напомним, Джумаев прославился после митинга 23 января — по Интернету разошлось видео, на котором он дерётся с полицейскими, мужчине дали даже прозвище «берсерк». Его задержали позже в Псковской области, а накануне арестовали.

«Идеология Навального является вражеской не только для страны, но и нашего народа, да и всего Кавказа и всех кавказских мусульман. Мы никогда не следовали за такими людьми, как Навальный, которые ненавидят чеченцев. Мы верим, что его (Джумаева. — Прим. ред.) обманом вовлекли в это», — подчеркнул Даудов.

Спикер парламента Чечни подчеркнул, что Рамзан Кадыров предпринял «все меры, чтобы смягчить участь Сайд-Магомеда, оказавшегося под преступным влиянием врагов нашего государства».

Отметим, накануне появилось краткое интервью «берсерка», из которого следует, что на митинге он оказался неслучайно.

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Комментарии (23)

Maiok
Не, так не честно... Все равны перед законом. Или братья главы ЧР "ровнее"???
Garri
надеюсь парня не долго будут пытать и не будут показывать на весь мир, как садят его на бутылку.
Nemcoff
Вот если бы голову кому-нибудь отрезал, то героем бы стал.
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