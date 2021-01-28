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Пресненский суд арестовал «берсерка», кидавшегося на силовиков и пытавшегося покинуть Россию

Пресненский суд Москвы 28 января арестовал на два месяца Саид-Мухаммада Джумаева, обвиняемого в насилии над полицейским. На субботней акции в столице он начал драку с силовиками, ролик моментально разлетелся по соцсетям, молодой человек получил прозвище «берсерк».

Московские суды / telegram

Видео с дракой появилось в день проведения митинга. После этого депутат Госдумы и помощник главы Чечни Адам Делимханов призвал молодого человека, участвовавшего в драке, выйти на связь. Он просил его в кратчайшие сроки сдаться властям, например чеченским, и пообещал, что Рамзан Кадыров поможет «решить вопрос с властями».

Однако после митинга Джумаев ударился в бега, задержали его утром 28 января в Псковской области. СК опубликовал видео, на котором молодой человек признает вину. А в Интернете появилось интервью с героем ролика.

По данным ГУ МВД по Москве, в «незаконной акции» 23 января участвовали около 4 тысяч человек, пострадали более 40 участников и столько же силовиков. Расследуется несколько уголовных дел о насилии над сотрудниками правоохранительных органов по 318-й статье. Также возбуждены дела о хулиганстве, перекрытии движения и повреждении машины ФСБ. 25 января в столичные суды поступило 448 дел, арестованы 30 участников акции, оштрафованы 64 человека.

В Петербурге тоже идут суды. На два месяца арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (12)

265044016
Оперативно сработали. Это радует.
blackcatwhitecat
хах, а омоновцы то против него что-то слабоваты оказались, со своими дубинками ))
вадики
ну подрались помахались потолкались что тут такого?между прочим у него такого шлема защиты и палок нет??а это неравное условие?
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