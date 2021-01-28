Задержан участник драки с полицейскими, случившейся в ходе акции в поддержку Навального в Москве 23 января, — её видеозапись облетела соцсети.

Как передаёт в своём телеграм-канале ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах 28 января, уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев задержан в Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН.

Видео с дракой появилось в день проведения митинга. После этого депутат Госдумы и помощник главы Чечни Адам Делимханов призвал молодого человека, участвовавшего в драке, выйти на связь. Он просил его в кратчайшие сроки сдаться властям, например чеченским, и пообещал, что Рамзан Кадыров поможет «решить вопрос с властями».