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Уроженец Чечни, под камерой подравшийся с московским ОМОН, задержан под Псковом

Задержан участник драки с полицейскими, случившейся в ходе акции в поддержку Навального в Москве 23 января, — её видеозапись облетела соцсети.

Как передаёт в своём телеграм-канале ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах 28 января, уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев задержан в Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН.

Видео с дракой появилось в день проведения митинга. После этого депутат Госдумы и помощник главы Чечни Адам Делимханов призвал молодого человека, участвовавшего в драке, выйти на связь. Он просил его в кратчайшие сроки сдаться властям, например чеченским, и пообещал, что Рамзан Кадыров поможет «решить вопрос с властями».

По данным СМИ, родители Джумаева говорили, что он оказался на митинге случайно: это было неудачное стечение обстоятельств, не связанное с политическими взглядами молодого человека или поддержкой Навального.

По данным ГУ МВД по Москве, в «незаконной акции» 23 января участвовали около 4 тысяч человек, пострадали более 40 участников и столько же силовиков. Расследуются несколько уголовных дел о насилии над сотрудниками правоохранительных органов по 318-й статье. Также возбуждены дела о хулиганстве, перекрытии движения и повреждении машины ФСБ. 25 января в столичные суды поступило 448 дел, арестованы 30 участников акции, оштрафованы 64 человека.

В Петербурге тоже идут суды. На два месяца арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (36)

265043674
Рамзан Ахматович сейчас его воспитает....
265040341
..... нифига себе .... мимо проходил.
Nik020
Побрился подстригся в Литву пробивался.
Чеченцы, кстати, обещали ему помощь если он откажется что поддерживал Навального.
Кадыров им учёбы оплачивают, а они в большинстве совсем другими делами занимаются.
Так что, никто его отмазывать не будет.
Сядет надолго.
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