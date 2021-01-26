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В московском СИЗО нашли первого подозреваемого по уголовному делу о нападении на силовиков на митинге 23 января

В Москве задержан первый подозреваемый по уголовному делу о применении насилия в отношении силовиков на митинге 23 января. Об этом в своем телеграм-канале 26 января сообщила член Общественной наблюдательной комиссии столицы Марина Литвинович.

«В изоляторе на Петровке содержится Есенов Евгений Анатольевич, обвиняемый по ст. 318 УК по итогам субботних событий. Сегодня Пресненский суд изберёт ему меру пресечения», — написала она.

Напомним, в Москве после митинга 23 января возбудили три уголовных дела по статье 318 УК РФ. Также были возбуждены дела по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (236 УК), хулиганстве (213 УК) и умышленном уничтожении имущества (167 УК). О том, как прошла акция в Петербурге, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

veteran78
"Нападение на силовиков " это когда в Чечне колонну омон из засады расстреливают. А здесь кто на них напал , какие потери ?
gencon
Снова мошенничество. Омон создал опасную ситуацию, в которую попал гражданский. Как же они тренеруются? Друг друга судят за пинки и подсечки? Нежные силовики - это какой-то новый позор России. За что мы платим им льготы, если они газового балончика боятся? Пусть идут библиотекарями работать
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