За двое суток в России возбудили 14 уголовных дел на участников акции в поддержку Навального

Центральный аппарат СКР возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ — нарушение санэпидправил, поставившее под угрозу массовое заражение или гибель людей. Об этом сообщает юрист Вячеслав Гимади. В списке свидетелей — пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и соавтор фильма о «дворце Путина» Георгий Албуров. Видимо, у следствия также есть списки 19 больных коронавирусом участников акции.

Порция новых уголовных дел появилась вечером 24 января, к исходу двух суток следственной войны с вдохновителями и участниками протестов.

Следственный комитет возбудил 14 уголовных дел по мотивам акции в поддержку Алексея Навального — от призывов к массовым беспорядкам до заражения коронавирусом.

В Москве четыре дела возбудили за нападения на сотрудников полиции и Росгвардии, хулиганство и умышленное повреждение имущества.

«Агрессивно настроенные граждане 23 января у Сретенского бульвара нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать. В отношении двух сотрудников правопорядка был распылен в лицо слезоточивый газ. На Пушкинской площади неустановленное лицо нанесло сотруднику ОМОНа множественные удары. На Цветном бульваре участники акции блокировали автомобиль, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ», — заявили в СКР.

Еще одно дело, тоже по статье 318 УК РФ, связано с якобы автомобильным наездом участницей Pussy Riot Марией Алехиной и муниципальным депутатом Люсей Штейн на сотрудника МВД. Они отрицают навыки вождения, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

В Петербурге возбудили два уголовных дела — за избиение сотрудников ГИБДД и оскорбление социальной группы «мусора», выраженное сравнением с экскрементами.

В Татарстане, Новосибирске и Ростове-на-Дону возбудили дела о призывах к массовым беспорядкам. В Петербурге по этому же составу УК идет доследственная проверка. Два дела расследуются во Владивостоке — об избиении полицейского и угрозе объектам транспортной инфраструктуры, а начинал СКР с еще одной нечастой статьи. 22 января возбудили дело по статье 151.2 УК РФ — о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность постами в соцсетях, анонсов акций в поддержку Навального.