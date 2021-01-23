Петербург готовится к уголовному делу за призывы к массовым беспорядкам. Задержан 22-летний пользователь «ВКонтакте»

Сотрудники полиции выявили предполагаемого распространителя призывов к протестам в социальных сетях. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 23 января.
22-летнего жителя Приморского района доставили в отдел полиции накануне. Пользователь «ВКонтакте» размещал на страницах социальной сети оскорбления в отношении полицейских, а также грозился применить физическую силу в отношении правоохранителей.
Материалы по данному факту переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам».
Ранее стало известно об уголовном деле в отношении активиста Павла Иванкина, который вышел на одиночный пикет с плакатом нелицеприятного содержания для полицейских.
Сегодня в российских регионах проходят несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в Петербурге на Сенатской площади уже начались задержания.