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Петербург готовится к уголовному делу за призывы к массовым беспорядкам. Задержан 22-летний пользователь «ВКонтакте»

Сотрудники полиции выявили предполагаемого распространителя призывов к протестам в социальных сетях. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 23 января.

22-летнего жителя Приморского района доставили в отдел полиции накануне. Пользователь «ВКонтакте» размещал на страницах социальной сети оскорбления в отношении полицейских, а также грозился применить физическую силу в отношении правоохранителей.

Материалы по данному факту переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам».

Ранее стало известно об уголовном деле в отношении активиста Павла Иванкина, который вышел на одиночный пикет с плакатом нелицеприятного содержания для полицейских.

Сегодня в российских регионах проходят несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в Петербурге на Сенатской площади уже начались задержания.

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Комментарии (7)

тат2007amg
Кговавая гэбня, сатрапы..
baddancer
Соболь после суда перестала призывать хомяков на скачки. Потому что 250 тысяч штрафа и 10 суток ареста за следующий призыв дрессируют даже животное.
ivanov_8080
Будут,и это правильно, сядут отдохнут, подумают!
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